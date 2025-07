Ronald Acuña Jr. es colocado en la lista de peloteros lesionados

Los Bravos de Atlanta anunciaron este martes que el jardinero estelar Ronald Acuña Jr. fue colocado en la lista de lesionados de diez días debido a molestias en el tendón de Aquiles derecho, durante el juego ante los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium.

Acuña Jr. presentó dolor durante el encuentro del martes contra los Reales de Kansas City, en el que fue retirado en la sexta entrada tras perseguir una bola de foul. Luego del incidente, se le observó usando una bota ortopédica y será sometido a una resonancia magnética para determinar la gravedad de su lesión.

Este nuevo contratiempo físico se suma al historial médico del pelotero venezolano, quien ha enfrentado dos rupturas de ligamento cruzado anterior (ACL), en 2021 y 2024, respectivamente. Tras su regreso en mayo de este año, Acuña ha disputado solo 55 juegos en la presente temporada.

Tras su más reciente lesión en el tendón de Aquiles, Ronald Acuña Jr. compartió declaraciones que reflejan tanto su frustración como su determinación. “Sí, se puso peor. Yo les dije que me estaba molestando y que sí quería agarrar el día de descanso, pero ya he pasado por muchas lesiones y he tenido muchos días de descanso, solo quiero salir a jugar y pasó lo que pasó”.

El patrullero criollo contuvo sus lágrimas y confesó su preocupación. “Estoy preocupado de que sea una lesión grave”.

La baja de Acuña representa un desafío adicional para los Bravos, quienes también confirmaron que el jugador se perderá el esperado Speedway Classic en Bristol, Tennessee.

Acuña Jr. deja average de .306 con 60 hits, 14 jonrones, 26 carreras impulsadas y 48 carreras anotadas en la presente temporada de Grandes Ligas.