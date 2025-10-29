Ronald Acuña Jr. se lleva la distinción Regreso del Año en las Grandes Ligas

El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr., figura estelar de los Bravos de Atlanta, fue galardonado este miércoles con el premio Regreso del Año en la temporada 2025 de las Grandes Ligas, distinción otorgada por la Asociación de Peloteros de MLB (MLBPA) y votada por sus propios compañeros.

Este reconocimiento celebra la resiliencia y el talento de Acuña, quien volvió al diamante tras una segunda ruptura del ligamento cruzado anterior, lesión sufrida al inicio de la campaña 2024 que lo mantuvo fuera de acción por casi un año.

Su retorno fue tan impactante como emotivo, en 95 juegos, dejó una línea ofensiva de .290/.417/.518, con 21 jonrones, 98 imparables y 42 carreras impulsadas, reafirmando su estatus como uno de los peloteros más completos en las mayores.

Aunque los Bravos no lograron clasificar a la postemporada, Acuña fue un faro de esperanza en una temporada difícil para Atlanta. Su desempeño fue aún más significativo considerando el contexto emocional que rodeó su recuperación. En el video difundido por la MLBPA, el criollo compartió lo duro que fue el proceso:

“Ver los ojos llorosos de mi madre y padre fue devastador… Me sentía bastante cómodo y seguro de que iba a volver. Tener a mi familia, mis hijos, es el motor que me impulsa cada día a seguir luchando”.

El de La Sabana, estado Vargas, no solo volvió, sino que lo hizo con fuerza, determinación y humildad. Su primer cuadrangular tras el regreso, frente a los Padres de San Diego, marcó el inicio de una campaña que quedará en la memoria de los fanáticos del mejor béisbol del mundo.

Este es el segundo galardón de Regreso del Año que recibe Acuña en su carrera, consolidando su legado como uno de los grandes talentos venezolanos en las Grandes Ligas.