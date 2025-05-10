Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Rosales en gira por Miranda inició e inspeccionó obras y programas sociales

En su recorrido por todos los rincones del Zulia, el gobernador Manuel Rosales realizó este viernes, 9 de mayo, una…

Por Christian Coronel

Rosales en gira por Miranda inició e inspeccionó obras y programas sociales
En su recorrido por todos los rincones del Zulia, el gobernador Manuel Rosales realizó este viernes, 9 de mayo, una intensa gira por el municipio Miranda que incluyó el inicio de la construcción, recuperación y modernización de dos espacios educativos, además del despliegue de los programas Con Buenos Ojos, Mercados Populares y Barrio a Barrio, que se desarrollaron en las parroquias "Ana María Campos", Altagracia y San José.

Desde la cancha de usos múltiples de El Mecocal, Rosales afirmó que el Zulia avanza. No se rinde. Allí se desplegó la Jornada Médico Asistencial, del programa Barrio a Barrio, a través de la cual se atendió a más de 2 mil familias con la entrega de medicamentos gratis, consultas de medicina general, pediatría, ginecología, exámen cardiovascular, inmunización contra la Polio, Pentavalente, Toxoide diftérico, Fiebre Amarilla y Trivalente viral, pesquisa de hipertensión y diabete, peluquería, pintacaritas y asesoría de trabajo social.

Con esta jornada de Barrio a Barrio se beneficiaron los habitantes de sectores como El Mecocal, El Rocío, Guayabitos, Piñero, La quebrada, El Sarao, El Crespo, La Entrada, Las Catanejas y el Kilómetro 42.Entre tanto, en la parroquia Altagracia, específicamente, en la Casa de Cultura "Gabriel Bracho", ubicada en el Casco Histórico de Los Puertos, se desarrolló el Programa Con Buenos Ojos, que benefició a los habitantes de El Cucharal, Nuevo Caimito, Haticos del Sur, Jagüeycito, Las Playitas, El Aceituno y Punta de Leiva.

Un grupo de especialistas, con apoyo de equipos e insumos de primera, realizaron los respectivos exámenes para detectar patologías como Miopía, Hipermetropía, Astigmatismo y Presbicia. Quienes presenten algunas de estas afecciones visuales recibirán los lentes correctivos totalmente gratis en pocos días.

Los casos de Pterigión y Cataratas fueron remitidos al Programa Signo Vital.En la Cancha de Usos Múltiples "Evanan Oldemburg", se instaló el Mercado Popular, uno de los programas de mayor impacto en la población.

El gobernador Rosales, acompañado por miembros del Gabinete de Gobierno, recorrió este espacio que ofreció productos de primera necesidad a precios subsidiados hasta en 50%. "Aquí tenemos carne, pollo, huevos, queso, mortadela y otros productos esenciales de la dieta diaria que las familias pueden adquirir de manera individual o en combo".

Escuelas Zulianas Avanzadas

Para consolidar la educación en el Zulia, el gobernador Manuel Rosales inspeccionó los trabajos de construcción, recuperación y modernización de las escuelas "Dr. José Antonio Chaves", la "Gral. Francisco de Miranda", la E.B.E "Bachiller Pedro Torres Rojas" y la "Juan Vicente González".

Explicó que en la U.E.E "Dr. José Antonio Chaves", ubicada en el Casco Histórico de Los Puertos de Altagracia, amerita la impermeabilización de algunas áreas, recuperación de las salas sanitarias, sustitución de griferías, construcción de topes de granito y colocación de hidroneumático.

Recuperación de la cocina escolar, electricidad, instalación de cableado, ventiladores y lámparas, además de la dotación de mobiliario escolar.Los espacios a recuperar son 17 aulas de educación básica y media general, Aula Virtual, biblioteca, laboratorio, módulo administrativo, módulo de servicio, área de cocina, conserjería y cancha deportiva. Cabe resaltar que la matrícula de este espacio educativo alcanza los 1.032 estudiantes.

También detalló que en la E.B.E "Francisco de Miranda", se ejecutarán, en una primera fase, la recuperación de las salas sanitarias, construcción de tanque subterráneo para aguas blancas y acondicionamiento de caseta, adquisición y puesta en funcionamiento de sistema hidroneumático y acometida eléctrica.

Esta escuela, ubicada en el sector El Mecocal, posee una matrícula de 328 niños y las áreas a recuperar son 11 aulas para educación básica, ya que por los momentos sólo se utilizan seis, tres aulas para educación preescolar, módulo administrativo, biblioteca, cocina escolar y sala sanitaria.

También, Rosales supervisó la E.B.E "Juan Vicente González", que tiene una matrícula de 1.200 alumnos, ubicada en la pintoresca población de Los Jovitos, ya casi lista para su próxima inauguración. Solo falta culminar el módulo, la dotación y pintura, para que sea una nueva Escuela Zuliana Avanzada.

Noticia al Dia

Al Dia

Venezuela logró su segunda victoria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas tras vencer a Canadá

La Pequeña Liga de Cardenales de Lara volvió a tener su punto fuerte en el pitcheo
Al Dia

Juan Carlos Florián, funcionario designado al frente del Ministerio de la Igualdad de Colombia pide que lo llamen en femenino

La designación de Florián ha reavivado la discusión pública en el país
Zulia

Tranvía de Maracaibo recibe doble validación de MINTUR, por sus rutas turísticas

Estas distinciones refuerzan la labor del tranvía como motor del turismo sostenible en la región
Al Dia

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

En las últimas horas, un video grabado en Maracaibo se viralizó en redes sociales: un motorizado circula por una avenida…

