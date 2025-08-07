Roselyn López de Caldera: “Como un solo Gobierno entre el CNAE y el PAEZ vamos a fortalecer la alimentación de nuestros niños y niñas en cada escuela del Zulia”

La primera dama del estado Zulia, Roselyn López de Caldera, anunció este miércoles 6 de agosto, posterior a la juramentación de la nuevos concejales de la Cámara Municipal de Maracaibo, el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en la región (PAEZ). En representación del gobernador Luis Caldera, quien se encuentra en la capital de la República, la primera dama reafirmó el compromiso del gobierno regional con la educación y el bienestar de la infancia zuliana.

Foto: Cortesía

“Yo creo que no hay año malo que termine, porque el que viene es mucho mejor. El año escolar 2025-2026 llega cargado de ilusiones, de nuestros niños y niñas, de nuestros padres y representantes, pero también con un mayor compromiso de mejorar las líneas estratégicas emanadas del Ministerio de Educación. Vamos a fortalecerlas como una única educación: la nacional junto a la regional, en una alianza perfecta, como un solo Estado, como debió ser siempre”, expresó.

La Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE), en articulación con el programa PAEZ, será clave en esta nueva etapa de integración educativa. Esta alianza busca garantizar el funcionamiento, la infraestructura y, por supuesto, el fortalecimiento del programa alimentario escolar en aquellas instituciones donde aún no había llegado.

López de Caldera destacó que la matrícula escolar, especialmente la del Niño Zuliano, es una de las más grandes de la entidad. Por ello, se priorizará la atención a los 24 centros de educación inicial adscritos a la Secretaría de Educación, acompañados por la Fundación Niño Zuliano, que recibirán apoyo en esta primera fase.

Este esfuerzo cuenta con el respaldo del presidente Nicolás Maduro y del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, consolidando el compromiso de avanzar hacia una educación más inclusiva, equitativa y fortalecida en todo el estado Zulia.

Lee también: Gobernador Luis Caldera impulsa planes para optimizar el servicio eléctrico en el Zulia

Por. María García

Noticia al Día