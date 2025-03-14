Ruedas Darío 4x4 reinaugura sus espacios para ofrecer confort y tecnología de punta

Con unos espacios impresionantes especialmente diseñados para seguir brindando su excelente servicio y con nueva tecnología de punta, Ruedas Darío 4×4 reinauguró su sede ubicada en la circunvalación 2, diagonal a la pasarela de la Facultad de Humanidades de LUZ en Maracaibo.

Este jueves 13 de marzo, amigos, aliados comerciales y medios de comunicación, se deleitaron con la exhibición de los automóviles 4×4, pudiendo apreciar además toda la nueva infraestructura donde se conjuga el confort y la tecnología en manos del personal con más experiencia en el ramo automotriz.

Presentación de nuevos espacios. Foto: Xiomara Solano

Luis Suesca, CEO de Ruedas Darío 4×4, expresó que cuentan con la mejor tecnología para prestar sus servicios como para Toyota “El sistema de dirección electrónica asistida que no todos los puentes de alineación aquí en Venezuela lo tienen, solo dos o tres, y el primero y principal fue aquí que se sacó”.

Un punto importante que destacó Suesca es la preparación de su personal, al cual constantemente le organizan cursos de mejoramiento y actualización de las innovaciones tecnológicas aplicadas a sus servicios ofrecidos.

Luis Suesca, CEO Ruedas Darío 4×4. Foto: Xiomara Solano

En Ruedas Darío 4×4, se ofrecen los servicios de suspensión, sonido, frenos, tren delantero, mecánica general, neumáticos y los mejores accesorios para vehículos.

El local cuenta también con una cómoda área de espera y una barra donde se pueden disfrutar de variadas bebidas mientras se realizan los trabajos a los vehículos.

Hermosos espacios para disfrute de los clientes. Foto: Xiomara Solano

Pueden seguirlos en su cuenta de Instagram @ruedasdario4x4 o visitarlos en su sede en la circunvalación 2, diagonal a la pasarela de la Facultad de Humanidades de LUZ en Maracaibo.

Confort y comodidad en la sala de espera. Foto: Xiomara Solano

Excelente barra con todas las bebidas. Foto: Xiomara Solano

Siempre con tecnología de punta. Foto: Xiomara Solano

Espacios diseñados que conjugan confort y tecnología. Foto: Xiomara Solano

Lee también: El Toyota Agya conquista Maracaibo, Motofalca presenta con éxito su nuevo compacto urbano