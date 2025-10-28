Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

¡Rumbo a Tailandia! Stephany Abasali viaja al Miss Universo con 29 maletas

Con la emoción a flor de piel, la Miss Venezuela, Stephany Abasali, viajó a Tailandia este 27 de octubre, donde se celebrará el Miss Universo 2025.

Por Arelys Munda

¡Rumbo a Tailandia! Stephany Abasali viaja al Miss Universo con 29 maletas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Con la emoción a flor de piel, la Miss Venezuela, Stephany Abasali, viajó a Tailandia este 27 de octubre, donde se celebrará el Miss Universo 2025. La candidata lleva consigo un impresionante guardarropa que promete destacar en la prestigiosa contienda.

Abasali partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con un total de 29 maletas, un equipaje que resalta el compromiso del equipo de estilismo y diseño venezolano para garantizar que la representante deslumbre en cada evento oficial del certamen. Se espera que esta selección incluya trajes de gala de reconocidos diseñadores nacionales, vestidos de coctel y, por supuesto, el esperado traje típico.

En sus declaraciones previas al vuelo, Stephany Abasali compartió su profundo sentimiento de responsabilidad al portar la banda nacional.

“Emprendo este viaje con el corazón repleto de gratitud y respeto por el sentimiento popular que hoy se vive en Venezuela y el compromiso de representar con orgullo a mi país. Llevo mi bandera y sus buenos deseos, con la promesa de honrar esta histórica representación”, declaró la miss.

El concurso Miss Universo 2025 se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia. Stephany Abasali buscará alcanzar la octava corona universal en el país asiático.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Una enorme nube negra cubre el cielo de Maracaibo y anuncia posible lluvia

Una enorme nube negra cubre el cielo de Maracaibo y anuncia posible lluvia

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Venezolana honesta devolvió más de 20 mil dólares que se encontró en Chile y la premiaron con una crema

Venezolana honesta devolvió más de 20 mil dólares que se encontró en Chile y la premiaron con una crema

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Venezolano fue condenado a 20 años de prisión por el crimen del médico Nicolás Pinochet en Chile

Venezolano fue condenado a 20 años de prisión por el crimen del médico Nicolás Pinochet en Chile

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

No se ha hecho El Milagro: Hermanos inválidos mueren de mengua, en un cuarto sin techo que se les llevó la lluvia

No se ha hecho El Milagro: Hermanos inválidos mueren de mengua, en un cuarto sin techo que se les llevó la lluvia

Noticias Relacionadas

Al Dia

¡Rumbo a Tailandia! Stephany Abasali viaja al Miss Universo con 29 maletas

Con la emoción a flor de piel, la Miss Venezuela, Stephany Abasali, viajó a Tailandia este 27 de octubre, donde se celebrará el Miss Universo 2025.
Al Dia

El huracán Melissa supera a Katrina en intensidad

Los vientos sostenidos de Melissa, de 297 kilómetros por hora, son más potentes que los vientos durante la intensidad máxima del huracán Katrina, que fueron de 280 kilómetros por hora antes de debilitarse ligeramente
Zulia

Parroquia Nuestra Señora del Carmen organiza bingo-verbena a beneficio de la Casa de Misericordia

Este espacio, sostenidas gracias al esfuerzo conjunto de la iglesia y el respaldo de empresas privadas, ofrece atención integral a 108 personas de la tercera edad, brindándoles albergue, asistencia médica, acompañamiento social y alimentación
Al Dia

Venezolana honesta devolvió más de 20 mil dólares que se encontró en Chile y la premiaron con una crema

La honestidad de Karolay Carrillo, una joven venezolana que trabaja como barbera en Santiago, se ha vuelto viral tras un inusual hallazgo en Chile.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025