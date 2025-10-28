¡Rumbo a Tailandia! Stephany Abasali viaja al Miss Universo con 29 maletas

Con la emoción a flor de piel, la Miss Venezuela, Stephany Abasali, viajó a Tailandia este 27 de octubre, donde se celebrará el Miss Universo 2025. La candidata lleva consigo un impresionante guardarropa que promete destacar en la prestigiosa contienda.

Abasali partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con un total de 29 maletas, un equipaje que resalta el compromiso del equipo de estilismo y diseño venezolano para garantizar que la representante deslumbre en cada evento oficial del certamen. Se espera que esta selección incluya trajes de gala de reconocidos diseñadores nacionales, vestidos de coctel y, por supuesto, el esperado traje típico.

En sus declaraciones previas al vuelo, Stephany Abasali compartió su profundo sentimiento de responsabilidad al portar la banda nacional.

“Emprendo este viaje con el corazón repleto de gratitud y respeto por el sentimiento popular que hoy se vive en Venezuela y el compromiso de representar con orgullo a mi país. Llevo mi bandera y sus buenos deseos, con la promesa de honrar esta histórica representación”, declaró la miss.

El concurso Miss Universo 2025 se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia. Stephany Abasali buscará alcanzar la octava corona universal en el país asiático.

Noticia Al Dia / Arelys Munda