El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela anunció este miércoles 6 de noviembre, un plan que tendrá como objetivo, según explicó, que la justicia llegue a los "lugares más recónditos" del país y que cada habitante "sienta la presencia" de esta institución.

En un acto en Caracas, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que el programa denominado ‘El Ministerio Público visita tu comuna’ atenderá casos de retardo procesal, delitos comunes y hechos que involucren a menores de edad, mujeres y adultos mayores, entre otros.

El funcionario indicó que la iniciativa está dirigida a los habitantes de cada comuna establecida en el territorio nacional, a la que describió como "la columna vertebral de la organización popular".

Según cifras oficiales, hay aproximadamente 3.600 comunas registradas en todo el país, un número que el mandatario Nicolás Maduro ha pedido subir a 5.000 en los próximos dos años, cuando espera que estén "consolidadas, organizadas, bien estructuradas".

El plan de la Fiscalía, elaborado junto con el Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales, será lanzado oficialmente el próximo 13 de noviembre en un sector de Caracas y, de manera simultánea, en localidades de los 23 estados que conforman la nación, agregó Saab.

Noticia al Día / EFE