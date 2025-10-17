Viernes 17 de octubre de 2025
Sábado y domingo con precipitaciones intensas en Maracaibo advierte el Inameth

la presencia de estas ondas generará inestabilidad atmosférica, lo que podría derivar en precipitaciones moderadas y, en algunos casos, fuertes.

Por Javier Sanchez

Sábado y domingo con precipitaciones intensas en Maracaibo advierte el Inameth
Desde el sábado 18 hasta el domingo 19 de octubre— se registrarán acumulados pluviométricos de leves a moderados en buena parte del territorio nacional

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), pronostica que la onda tropical Nº 48 arribará al territorio venezolano a través de la Guayana Esequiba entre el día miércoles 22 y el jueves 23 de octubre del presente año.

Ante esta situación climática que se avecina para el territorio venezolano, las y los funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), realizan un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, con el fin de emitir las alertas tempranas en caso de registrarse cualquier emergencia que se produzca por algún fenómeno natural.

El meteorólogo Luis Vargas informó que dos ondas tropicales avanzan por el Atlántico con rumbo hacia el mar Caribe, y que entre ambas se espera que produzcan lluvias importantes en Venezuela desde este fin de semana, especialmente a partir del domingo.


Vargas destacó que la onda tropical número 48 de la temporada tiene 30% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical, aunque aclaró que hasta el momento no hay indicios de que el centro del sistema vaya a pasar directamente sobre el país.
Aun así, explicó que la presencia de estas ondas generará inestabilidad atmosférica, lo que podría derivar en precipitaciones moderadas y, en algunos casos, fuertes.

Desde el sábado 18 hasta el domingo 19 de octubre se registrarán acumulados pluviométricos de leves a moderados en buena parte del territorio nacional.

