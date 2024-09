¿Sabes qué pasa por la mente de una mujer con depresión posparto?

Depresión posparto: el tema del cual no se habla

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se denomina Trastorno Depresivo Durante el Período Perinatal teniendo una incidencia del 15 por ciento de las gestantes a nivel mundial.

Además de asociarse con el suicidio, que es una de las causas más importantes de muerte materna durante el período perinatal y el filicidio.

Este tipo de casos es tratado por especialistas en obstetricia y psicología; así como también, otro grupo de profesionales capacitados.

“Durante los procesos hormonales que se alteran durante el embarazo, no solo afecta física y biológicamente a la mujer, sino también la forma de ver y sentir el mundo”, explicó Andrea Rosario, psicóloga de la División de Ginecología del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) con sede en la Maternidad “Dr. Armando Castillo Plaza”.

La doctora Luz Botello, especialista en Ginecología y Obstetricia del mismo centro de salud informó detalladamente, que el trastorno depresivo es muy común en las consultas "es multifactorial y se relaciona con la edad limítrofe de las pacientes; es decir, adolescentes y las que están en edad maternal avanzada. Ellas mayormente presentan estos episodios”.

Las adolescentes no están preparadas psicológicamente para enfrentar un embarazo, ya sea por un abuso o a través de su primera experiencia sexual.

¿Cómo saber si una gestante sufre Trastorno Depresivo Durante el Período Perinatal?

Es importante recalcar que esto puede presentarse antes y después del posparto.

“Muchas veces el cómo se maneja la emocionalidad previo al parto, influye mucho luego de que la paciente haya tenido a su bebe”, explicó la psicóloga experta en el área maternal.

Aunado a esto puntualizó, que las puérperas pueden aislarse y tener rechazo hacia el bebe o en otros caso sobreprotección "estamos acostumbrados a ver la mamá que tiene depresión posparto, es esa que se aísla y no quiere al bebé; pero también, se ve esa depresión en la mujer que no permite que nadie se le acerque al niño, a esa que se sobrecarga de la maternidad y se olvida de ella, por eso casi siempre el trastorno pasa desapercibido”.

La sintomatología es muy importante, también el saber lo que cambia en las conductas de las madres, podría ayudar a saber si se sufre de este trastorno.

La especialista en obstetricia, Luz Botello, señala que este tipo de pacientes se identifican con múltiples causas: “Trastorno del sueño, alteraciones de la alimentación, se tornan ansiosas y altivas, muchas no desean el embarazo”.

La Depresión Posparto puede ser tratada para tener mamás sanas

Existen distintos métodos para tratar este padecimiento afecta según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a más de una de cada diez mujeres durante el primer año después del nacimiento del bebe.

“La depresión no tiene un período puntual de duración, todo va a depender de cómo sea abordado y los recursos psíquicos que pueda tener la mamá para el momento del parto influye mucho”, la especialista en salud mental, Andrea Rosario.

En concordancia con lo dicho los centros maternales están en el deber de brindar ayuda profesional a quienes sufran de depresión "nos toca darle psicoterapia, orientarlas, que será una etapa difícil de vida, pero si ellas se lo proponen pueden avanzar en muchos aspectos de su vida, las madres llegan a la Maternidad muy vulnerables, pero gracias al servicio tenemos un equipo multidisciplinario: Trabajo Social, Psicología, Obstetricia, Fisioterapeutas para abordarlas de una forma adecuada para que ellas puedan afrontar este episodio que es bastante común en edades limítrofes”, determinó la galena Luz Botello.

Por otra parte, el tratamiento médico es muy importante para mejorar la vida de estas pacientes "se puede establecer tratamientos que van desde los antidepresivos en conjunto con la psicoterapia, es decir, buscar formas y estrategias para que ellas conozcan y puedan aplicar en su vida cotidiana”, continúo.

Consecuencias graves

La obstetra manifestó, que este tipo de paciente puede presentar intento de suicidio, bajo peso u obesidad, porque muchas de ellas lo que más presentan son: alteraciones en la alimentación y conducta, deficiencia en el autocuidado, la falta de interacción con otras personas y tienden hacer muy evasivas.

Por su parte, la psicóloga Andrea Rosario enfatizó, que una depresión que no se trate a tiempo puede llegar al suicidio “una mamá que no duerme las horas que necesita dormir, no come lo adecuado, no se relaciona con su entorno va mellando su salud mental; y sin duda alguna, afecta todas las áreas de desenvolvimiento de la madre”.

Asimismo, advirtió, que cuando la mamá tiene sobreprotección en el niño le crea una dependencia que le impide identificarse como otro ser.

La depresión posparto sigue siendo un tema tabú

“Es un tema que no se habla, pero si nos ponemos a investigar es bastante común, ya que se muestran psicológicamente estables cuando no lo están”, enfatizó la galena.

Saber reconocer cuando pasamos por un cuadro depresivo es de suma importancia: “He tenido a muchas pacientes que dicen que lloran mucho y son sensibles.

Cuando indagamos nos damos cuenta que puede ser producto de ese desajuste hormonal que sucede durante el embarazo y esto genera efectos secundarios. Al no ser capaz de reconocer que es algo normal va haciendo efecto en como lo proyectan”, reveló la terapeuta.

Recomendaciones para las gestantes

Las pacientes deben asegurarse de recibir suficiente apoyo y cuidado por parte de sus familiares, tener personas de confianza para hablar de esos temas y la terapia convencional con los expertos en la materia ayudan a crear habilidades y herramientas para controlar las emociones.

Redacc: María Mosquera/Fotos: Xiomi Villalobos

Prensa SAHUM.-