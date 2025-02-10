¿Sabías que Cuatricentenario parió un torero?

El torero de Cuatricentenario

Curro Ortega el torero Marabino. Su nombre Jhonny Zambrano

Se desempeñó como chef y piloto. Su padre también torero conocido como el colones es quien le inculcó la afición por las corridas de toro.

Nació en el año 1977en la segunda etapa dé Cuatricentenario, cerca de un negocio conocido como Tacanaca. Estudio su primaria en la escuela Cuatricentenaria de ese mismo sector y sus estudios secundarios en el liceo Manuel segundo Sánchez en los apartamentos Raúl Leoni. Participo en importantes corridas de toros en España, México, Estados Unidos. También se presentó en la plaza de toros de Maracaibo.

Sariana Fernández (Pasante)