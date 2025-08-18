¿Sabías que solo tres horas nos separan del fenómeno natural más especial y lleno de magia de Venezuela?

Este sitio se encuentra al sur del Lago de Maracaibo, y es una impresionante laguna que se ubica justo en la desembocadura del río Catatumbo y cuyo nombre -Ologa- nos recuerda las raíces indígenas que anteceden nuestra historia.

A TRES HORAS EN LANCHA



Zarpando desde la avenida El Milagro, en Maracaibo, se inicia un viaje lleno de aventuras, descubrimientos, compartires y sobre todo el despertar de sentimientos que únicamente un lugar mágico te permite descubrir.

Los Relámpagos del Catatumbo, son una fuente interminable de luz y energía natural, que suelen observarse desde abril hasta noviembre, y han sido considerados para ser declarados Patrimonio Natural de la Unesco.

RELAMPAGOS SILENTES



La combinación de vientos alisios, alta humedad y la topografía de la zona crea tormentas eléctricas casi permanentes.

Según estudios que lo comprueban, se registran hasta 250 relámpagos por kilómetro cuadrado, lo cual genera una alta producción de ozono. A diferencia de otras tormentas, aquí no se suelen escuchar truenos, solo un impresionante despliegue de luz que despierta en quien lo ve una sensación que todavía muchos no pueden explicar.

UN VIAJE IMPRESIONANTE HASTA OLOGA



En Maracaibo uno de los operadores turísticos con más experiencia en este tipo de viajes hasta la Laguna de Ologa es "Navegando a Ologa", @navegandoaologa , único tour que sale en lancha desde Maracaibo, bordeando la costa occidental del lago, hasta adentrarse en la Laguna de Ologa, donde te recibe un espejo de aguas tranquilas que, a medianoche, multiplica la incandescencia de los relámpagos y nos muestra la alucinante belleza de este fenómeno.



Los habitantes del lugar son gente maravillosa, resiliente, acostumbrados a recibir a los turistas en sus palafitos con los brazos abiertos, ofreciendo todo lo que esté a su alcance para hacernos sentir en casa, aunque parezca que estamos en el fin del mundo.



Nuestro país es una fuente inagotable de lugares sorprendentes y los Relámpagos del Catatumbo son una de las maravillas del mundo que podemos observar más cerca de lo que muchos venezolanos piensan. Te esperamos en Ologa, la casa del rayo del Catatumbo.

@navegandoaologa

@fotografobauer

Noticia al Día