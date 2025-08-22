Sabor 106.5 FM celebró el 34 aniversario a lo grande en la Fonoplatea de los Éxitos

Con un equipo de primera e invitados de lujo, la emisora radial zuliana Sabor 106.5 FM celebró su 34 aniversario en la emblemática Fonoplatea de los Éxitos, ubicado en el edificio Radiolandia.

El staff de locutores de Sabor 106 FM.

El festejo, que tuvo lugar el jueves 21 de agosto, contó con la presencia del público, el equipo de locutores y los directivos de la emisora, quienes se unieron para celebrar 34 años de buena radio en el Zulia.

El evento estuvo encabezado por Alejandro Higuera, presidente de Sabor 106 FM, acompañado por Rosa Navarro, gerente general, y Rafael Aponte, productor. La fiesta fue amenizada por Madero Show de Isneiro Soto, que puso a bailar a todos los presentes.

Madero Show en escenario.

Adolfo Naveda, Eduardo Barreto, Carlos Moreno, Isidro López y Ernestina García.

Alejandro Higuera, presidente de Sabor 106 FM y sus invitados de los medios de comunicación del Zulia.

Alejandro Higuera, presidente de Sabor 106 FM y el locutor Rafael Aponte.

Fotos: Isidro López/Wilberth Marval