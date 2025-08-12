Saime habilita solicitud en línea de Constancia de Naturalización

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció la incorporación de la Constancia de Naturalización a su Sistema de Autogestión en línea, disponible a través del portal oficial www.saime.gob.ve.

Este nuevo servicio está dirigido exclusivamente a titulares del documento, es decir, ciudadanos extranjeros, naturalizados o nacionalizados que requieran gestionar esta constancia de forma digital.

Pasos para realizar la solicitud:

Ingresar al portal web y acceder al apartado Gestión de documentos

Iniciar sesión con el usuario (cédula venezolana) y clave

Dirigirse al módulo Extranjería

Seleccionar la opción “Constancia de Naturalización”

Presionar el botón “Solicitar documento”

Completar los datos relacionados con el proceso de naturalización

Realizar el pago correspondiente

Esperar la aprobación y validación del trámite

Una vez aprobado, el usuario podrá descargar la constancia directamente desde el sistema.

Con esta actualización, el Saime continúa ampliando sus servicios digitales para facilitar los trámites de identificación y extranjería a los ciudadanos.

