Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Saime mantendrá jornada de cedulación para niños ‘por primera vez’ hasta el próximo 4-Jul

No se requiere cita y todas las oficinas del organismo de identificación en el territorio nacional están habilitadas para la atención

Por Candy Valbuena

Saime mantendrá jornada de cedulación para niños ‘por primera vez’ hasta el próximo 4-Jul
Foto: Saime
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) recordó que, la jornada de cedulación por primera vez denominada, "Pequeñas Huellas, Grandes Derechos" estará activa hasta el próximo 04 de julio, en horarios comprendidos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en todas las oficinas del organismo en todo el territorio nacional.

Dicha jornada se lleva a cabo desde el pasado 2 de junio y sin necesidad de cita previa.

La información fue detallada a través de las redes sociales del Saime.

Requisitos:

  • Acta de nacimiento original (obligatorio)
  • Tener 9 años cumplidos (obligatorio)
  • El menor de edad debe ir acompañado de su madre, padre o tercero por Colocación de LOPNNA
  • Correo electrónico actualizado
  • Número de contacto del representante.

Lee también: Saime anunció despliegue de la tercera ‘fase de tráiler’ de cedulación para niños desde este lunes 16-Jun

Noticia al Día/con información de Saime

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Se estrelló aeronave durante aterrizaje en el aeropuerto de Maiquetia

Se estrelló aeronave durante aterrizaje en el aeropuerto de Maiquetia

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Saime anuncia jornada de renovación de cédulas sin cita

Saime anuncia jornada de renovación de cédulas sin cita

"Never Ever Lie", miniserie venezolana quedó en el Top 5 de un concurso internacional

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos B King y Regio Clown y no La Familia Michoacana

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos B King y Regio Clown y no La Familia Michoacana

Francisco Álvarez comandó remontada de los Mets con su décimo jonrón

Francisco Álvarez comandó remontada de los Mets con su décimo jonrón

¡Terrible! David Fry recibió un peligroso pelotazo de 99 millas en su rostro

¡Terrible! David Fry recibió un peligroso pelotazo de 99 millas en su rostro

Arráez conecta el octavo vuelacerca de temporada y recorta distancia por el título de bateo

Arráez conecta el octavo vuelacerca de temporada y recorta distancia por el título de bateo

Papa León XIV invita a los fieles rezar el rosario todo el mes de octubre por la paz

Papa León XIV invita a los fieles rezar el rosario todo el mes de octubre por la paz

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 24 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 24 de septiembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con "un cáncer implacable"

"El Colosal", Ricardo Cepeda grabó el tema "Bajo la Oración de Piedra" con el que rinde homenaje a la Chinita

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

Voraz incendio consumió una vivienda e hirió a tres niños en Caja Seca

Voraz incendio consumió una vivienda e hirió a tres niños en Caja Seca

Noticias Relacionadas

Principal

Se estrelló aeronave durante aterrizaje en el aeropuerto de Maiquetia

Equipos de bomberos aeronáuticos y autoridades competentes se encuentran en el lugar
Nacionales

Saime anuncia jornada de renovación de cédulas sin cita

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informa a través de sus redes sociales que realizará un operativo…
Al Dia

A través de Pies descalzos, Shakira anuncia nueva escuela en Tibú

“Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia", aseguró la artista
Internacionales

Al menos dos muertos, incluido el atacante, tras tiroteo a una oficina de ICE en Texas

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, agregó que el atacante se quitó la vida

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025