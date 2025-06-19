Saime mantendrá jornada de cedulación para niños ‘por primera vez’ hasta el próximo 4-Jul

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) recordó que, la jornada de cedulación por primera vez denominada, "Pequeñas Huellas, Grandes Derechos" estará activa hasta el próximo 04 de julio, en horarios comprendidos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en todas las oficinas del organismo en todo el territorio nacional.

Dicha jornada se lleva a cabo desde el pasado 2 de junio y sin necesidad de cita previa.

La información fue detallada a través de las redes sociales del Saime.

Requisitos:

Acta de nacimiento original (obligatorio)

Tener 9 años cumplidos (obligatorio)

El menor de edad debe ir acompañado de su madre, padre o tercero por Colocación de LOPNNA

Correo electrónico actualizado

Número de contacto del representante.

Lee también: Saime anunció despliegue de la tercera ‘fase de tráiler’ de cedulación para niños desde este lunes 16-Jun

Noticia al Día/con información de Saime