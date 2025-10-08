Saime realizará jornada de renovación de cédula de identidad sin cita para mayores de 18 años

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó este miércoles que realizará una jornada de renovación de cédula de identidad sin cita para mayores de 18 años el próximo sábado 11 de octubre.

El servicio se ofrecerá en todas las oficinas del organismo del territorio nacional, en un horario de 8:00 AM a 4:00 PM. El único requisito es su presencia.

Asimismo, el Saime invita a la población a mantenerse informados por todas las cuentas oficiales de redes sociales del organismo.

Noticia al Día