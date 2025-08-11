Saime realizará operativo especial sin cita este sábado 16 de agosto

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que este sábado 16 de agosto se llevará a cabo un operativo nacional sin cita previa en todas sus oficinas, destinado a la Verificación de Datos y Renovación de la Cédula de Identidad.
Este operativo está dirigido exclusivamente a ciudadanos cuyo número de cédula se encuentre en el rango de 22 a 32 millones, quienes podrán acudir directamente a las sedes del Saime sin necesidad de agendar una cita.
¿Qué servicios estarán disponibles?
- Verificación de Datos
- Renovación de Cédula de Identidad
- La jornada busca agilizar los trámites de identificación para este grupo de usuarios, facilitando el acceso a los servicios en un solo día y sin requisitos adicionales.
- El Saime exhorta a los ciudadanos comprendidos en este rango a asistir con su documento de identidad actual y cumplir con las medidas de organización establecidas en cada oficina.
Noticia al Día / Saime