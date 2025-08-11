Saime realizará operativo especial sin cita este sábado 16 de agosto

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que este sábado 16 de agosto se llevará a cabo un operativo nacional sin cita previa en todas sus oficinas, destinado a la Verificación de Datos y Renovación de la Cédula de Identidad.

Este operativo está dirigido exclusivamente a ciudadanos cuyo número de cédula se encuentre en el rango de 22 a 32 millones, quienes podrán acudir directamente a las sedes del Saime sin necesidad de agendar una cita.

¿Qué servicios estarán disponibles?

Verificación de Datos

Renovación de Cédula de Identidad

La jornada busca agilizar los trámites de identificación para este grupo de usuarios, facilitando el acceso a los servicios en un solo día y sin requisitos adicionales.

El Saime exhorta a los ciudadanos comprendidos en este rango a asistir con su documento de identidad actual y cumplir con las medidas de organización establecidas en cada oficina.

Noticia al Día / Saime