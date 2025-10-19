Saime reanudará actividades el martes 21-Oct tras cumplir ‘día no laborable’ por la canonización de los santos venezolanos

A través de un aviso oficial el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que sus oficinas en todo el país no prestarán servicios hoy domingo ni mañana lunes, 20 de octubre, en atención al decreto del Ejecutivo de ‘día no laborable’ por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Asimismo, indicaron que reanudarán sus actividades el día martes, 21 de octubre

Por último invitaron a los usuarios a mantenerse informados por redes sociales oficiales del servicio de identificación.

