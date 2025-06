Salomón Rondón destaca entre los mejores delanteros para el Premio The Best de la Fifa

El delantero venezolano Salomón Rondón se encuentra entre los mejores delanteros del mundo para optar al once ideal de la Fifa en la edición 2024 de los Premios The Best.

El nombre del atacante venezolano está dentro los 22 mejores en su posición, donde destaca la presencia de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Rondón logró una gran temporada en el balompié mexicano con su club el Pachuca, consagrándose como el máximo goleador en todas las competencias y alzando la Copa de Campeones de Concacaf.

En la presente edición de los Premios The Best, los aficionados tendrán la posibilidad de elegir el once del año en el portal web de la Fifa, uniéndose a los capitanes, seleccionadores y periodistas asignados en cada país como votantes. La votación cerrará el próximo 10 de diciembre.

