Salvaje golpiza le dio a su perrito Pitbull de cinco meses en Aragua

Alberto Henrique Carciente Montoya, quedó detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, por agredir a su perrito Pitbull de cinco meses en el estado Aragua.

La salvaje golpiza fue grabada por vecinos de la zona y la organización Funda Jurídico Animal, interpuso la denuncia.

Los integrantes de esta fundación presentaron las pruebas donde se observa a Carciente persiguiendo al cachorro con un tubo de hierro, para después agredirlo.

La brutal agresión se hizo viral en las redes sociales y los efectivos de la PNB, procedieron a su arresto.

Noticia al Día