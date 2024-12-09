Samara, paciente oncológica de seis años necesita ayuda para continuar con su costoso tratamiento

La pequeña Samara Nery, de seis años de edad, es paciente oncológica y está luchando por su vida. La niña tenía prevista una operación el pasado 22 de noviembre, pero con el primer bloque de quimioterapias no se le redujo el tumor que padece en su riñón derecho, sino que le aumentó en 36 % en su tamaño.

Ante esta situación, sus familiares apelan a la buena voluntad de la ciudadanía para que les apoyen económicamente pues los tratamientos son sumamente costosos y no cuentan con los recursos necesarios.

Cuentas para donaciones:

Pago Móvil: C.I. 22363181/ Telf: 04124726463/ Banco de Venezuela

Pago Móvil: C.I. 19073837/ Telf: 04125147770/ Banco de Venezuela

Zelle: [email protected]

Foto: Cortesía

