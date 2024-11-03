San Francisco encendió el tradicional pesebre de Navidad

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, en compañía de la primera dama Evelin Trejo de Rosales, el alcalde de San Francisco Gustavo Fernández, encabezó el encendido del emblemático pesebre del municipio sureño, tradición retomada en 2022 por el actual burgomaestre, tras varios años de cesantía en gestiones anteriores.

Al encendido de la Navidad en San Francisco, también acudieron el alcalde (E) de Maracaibo, Adrián Romero, legisladores, concejales y demás autoridades locales y regionales.

Lea también: Gobernador Manuel Rosales dio inicio a la Navidad en el estado Zulia con el gran encendido de Bella Vista

"Recorrimos junto a las familias del municipio esta hermosa representación de fe que muestra el nacimiento del Niño Jesús, fortaleciendo la paz y esperanza en cada corazón durante este tiempo de Navidad", dijo Fernández.

En otro mensaje, el Alcalde agregó: "En San Francisco brilla la alegría decembrina con el encendido de la Navidad".

Vale recordar que ayer viernes, 1 de noviembre, se celebró el tradicional encendido de la avenida Bella Vista, en Maracaibo, una costumbre que también fue revivida después muchos años y que plasma la esencia de sus habitantes en estas épocas de fiestas patrones y de Navidad posteriormente.

Noticia al Día