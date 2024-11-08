San Francisco está cumpliendo con el programa En Buenas Manos al alcanzar las 553 intervenciones quirúrgicas

El programa quirúrgico único a nivel municipal en el país sigue brindando esperanza y salud para los ciudadanos y sus familias. El programa En Buenas Manos alcanza los 553 pacientes atendidos, cumpliendo con la palabra empeñada del alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández.

“Estamos cumpliendo”, destacó el líder municipal a su llegada a la Policlínica San Francisco, donde prestan el apoyo para las intervenciones. Uno a uno de los pacientes fue abordado por Fernández Méndez quien les dio palabras de aliento y les aseguró: “Confiamos firmemente en la guía de Dios”.

El mandatario municipal estuvo acompañado por la primera dama, Franciela Núñez de Fernández, Juan Carlos Rangel, presidente de Imsasur y gran parte de su equipo de trabajo, donde reafirmó que San Francisco es líder en Venezuela con salud de primer nivel. “Dios bendice en cada jornada a los pacientes, a los especialistas, enfermeras, paramédicos de Imsasur, al equipo de Desarrollo Social y a nuestros aliados de las clínicas privadas del municipio”, detalló.

Katherine Carrillo, de 43 años, estuvo más de diez años con una hernia umbilical y agradeció al alcalde por la creación de este programa. “Dios es dueño del tiempo y ahora estás siendo atendida por héroes anónimos”, detalló el líder municipal a la paciente previamente a su intervención quirúrgica.

Fernández Méndez, como en cada jornada, recorrió los cubículos para conocer a los beneficiados. En uno de ellos conversó con Liliana Montoya, quien le dijo “Gracias primeramente a Dios y a usted por esta labor que está realizando en el municipio”.

Con la jornada número 52, el alcalde Gustavo Fernández continúa cumpliendo con cada ciudadano que ha solicitado el apoyo para mejorar su calidad de vida. Trabajando incansablemente por la salud y tranquilidad de los habitantes de las siete parroquias.

Nota de prensa