San Francisco: "Las mujeres no estamos hechas solo para ejercer los roles que nos asignaron"

La primera dama de San Francisco, Franciela Núñez de Fernández, conmemoró el mes de la mujer en el municipio Santa Rita, destacando la capacidad transformadora de las féminas a lo largo de la historia en su intervención como oradora de orden de la Sesión Solemne.

En su discurso, Núñez de Fernández expresó que, aunque a las mujeres se les haya dicho a lo largo del tiempo que no podían desempeñarse en áreas de poder destinadas para los hombres, aseguró: "No estamos hechas solo para ejercer los roles que nos asignaron. Hemos demostrado que somos capaces de ser madres, esposas, abuelas y, al mismo tiempo, conquistar nuestros sueños profesionales."

"Las mujeres somos testimonio de que la fortaleza y el amor no son opuestos, sino aliados. Nacimos para dar vida, transformar, construir, liderar y defender la igualdad. Asumimos el control de nuestro destino y, con ello, contribuimos a redefinir el rumbo de la sociedad. Lo hacemos sin renunciar a nuestra identidad; al contrario, la abrazamos con orgullo," afirmó Franciela Núñez de Fernández.

Reconocimiento a la fuerza femenina

A su vez, la primera dama de San Francisco enfatizó la importancia de la sororidad entre las mujeres: "El éxito de una es inspiración para el resto de nosotras. Porque cuando una avanza, el mundo entero se mueve hacia adelante. Juntas, no hay reto que no podamos enfrentar, ni meta que no podamos alcanzar," apuntó.

De esta forma, exhortó a la fuerza femenina a reconocer su valor: "Mis hermosas guerreras, confíen en ustedes mismas. Somos un símbolo de resistencia, resiliencia, compasión y esperanza. Celebremos nuestro coraje y determinación, pero sobre todo mantengamos viva la llama de nuestra lucha," mencionó.

El acto estuvo encabezado por la presidente del Concejo, Lizzi Echeto; el alcalde de Santa Rita, Alenis Guerrero; y miembros de la cámara municipal. Además, contó con la presencia de la primera dama de este municipio, Doriany Chirinos de Guerrero; así como representantes de Valmore Rodríguez, Baralt, Cabimas, entre otros.

Finalmente, Franciela Núñez de Fernández recibió un reconocimiento especial junto a más de 70 féminas destacadas de la región zuliana, como las primeras damas Doriany Chirinos de Guerrero, Margarita Mosquera y Marvelys Pérez; la concejal de San Francisco Violeta Soto; Gabriela Hernández, Secretaria de Promoción y Prevención Ciudadana de la Gobernación, junto a demás personalidades.

Noticia al Día / Nota de prensa