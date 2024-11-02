San Francisco se iluminará con la llegada de la Navidad y su tradicional pesebre

(San Francisco 1 de noviembre 2024) Una vez más, los pobladores de la entidad sureña, tendrán la oportunidad de revivir por tercera ocasión esta mágica experiencia. La fachada, el jardín de la sede municipal y la calle 171 del Boulevard Virgen de Coromoto, dejarán ver su esplendor con luces multicolores, adornos navideños y figuras que simbolizan el nacimiento del Niño Jesús.

El alcalde, Gustavo Fernández, acompañado por parte de su gabinete gerencial, inspeccionó los trabajos de iluminación del encendido en el tradicional Pesebre de San Francisco.

"Estamos en el período de inspección y prueba, revisando cada detalle para este sábado encender el Pesebre de San Francisco, un emblema de la Navidad que se sembró en el corazón y la tradición de la gente en nuestro municipio, desde hace más de treinta años y que nosotros logramos rescatar. Esto representa un gesto que le regalamos a los sanfranciscanos, zulianos y venezolanos que están dentro y fuera del país", informó el mandatario del ejecutivo municipal.

Agregó que este próximo sábado 2 de noviembre, desde las 6 de la tarde, junto al gobernador del Zulia Manuel Rosales, autoridades regionales y municipales, se estará dando inicio a la Navidad, con la apertura del Portal de Belén, extendiendo la invitación a todos los ciudadanos de San Francisco, para que se acerquen y disfruten de este majestuoso espectáculo.

Por su parte Fabiana Marín, gerente de desarrollo social y participación ciudadana, resaltó que los trabajos comenzaron el 3 de octubre, con la participación de más de cincuenta personas trabajando con pasión, entrega y entusiasmo, para brindarle a propios y visitantes, un espacio que servirá de distracción y entretenimiento, además de ser un punto de encuentro para exaltar nuestras costumbres y tradiciones.

Un evento para toda la familia

El alcalde Gustavo Fernández, con este tipo de actividades continúa despertando el sentimiento y espíritu navideño, en época decembrina, promoviendo la paz, reconciliación y unión familiar. La invitación se extiende a propios y visitantes del municipio para que esté año disfruten con su familia, así como el año pasado donde una masiva afluencia de ciudadanos visitaron este icónico pesebre ubicado en el jardín del ayuntamiento sureño.

Por lo que se estima una gran receptividad como en los años anteriores dónde todas las familias podrán disfrutar de este espectáculo de luces navideñas de bajo consumo que no afectan de ninguna manera al sistema eléctrico.

También las familias podrán deleitarse con buena música con las agrupaciones que estarán en tarima como: Los Zagalines del Padre Vílchez, Big Band San Francisco, Ensamblea Gaitero de San Francisco con la participación de Lula López, Dennis Daguin y Priscarlina Vílchez además de un show de fuegos artificiales.