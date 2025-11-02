San Francisco se organiza para la Consulta Popular de Proyectos del próximo 23N

Atendiendo al llamado del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, los 26 Circuitos Comunales del municipio San Francisco debatieron en asambleas ciudadanas los proyectos comunitarios que serán presentados en la próxima Consulta Popular del 23 de noviembre, como parte del fortalecimiento del Poder Popular y la democracia participativa.

Una muestra de esta organización se evidenció en la Comuna La Popular, de la parroquia Domitila Flores, que recibió la visita del Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y padrino del estado Zulia, M/G Jorge Márquez, junto al Gobernador de la entidad, Ing. Luis Caldera, quienes elogiaron el trabajo articulado que vienen realizando los circuitos comunales de San Francisco junto a los tres niveles de gobierno para la solución de las problemáticas locales.

Foto: Cortesía Allacdía se San Francisco

El M/G Jorge Márquez destacó que, por instrucciones del Mandatario Nacional, se desplegó en el Zulia el equipo de la Sala General del 1×10 del Buen Gobierno, el cual tiene como tarea constatar la organización para los próximos comicios y coordinar la metodología a desarrollar durante los siguientes meses, con el objetivo de alcanzar la meta de 8 millones de casos resueltos a través del 1×10.

“Estamos preparando y organizando la artillería para este 23N. Estamos verificando las necesidades, sobre todo en cuanto a los centros de votación, para garantizar la participación efectiva de nuestro pueblo. También sostenemos reuniones con los alcaldes y los equipos operativos de las Salas de Gobierno para asegurar que alcancemos la meta de los 8 millones de casos resueltos antes del 30 de diciembre”, expresó el Vicepresidente Sectorial.

Foto: Cortesía Allacdía se San Francisco

Por su parte, el Gobernador del estado Zulia, Ing. Luis Caldera, resaltó que gracias a la participación que el Gobierno Nacional ha otorgado al pueblo, cada circuito comunal ha podido estructurar su agenda concreta de acción y, junto a los tres niveles de gobierno y demás instituciones, dar respuesta a sus necesidades.

“En el caso de San Francisco, la recuperación de la Alcaldía nos ha permitido ejecutar de manera mancomunada junto al Poder Popular grandes obras de beneficio para el pueblo. Nada nos detendrá; seguiremos en la calle, escuchando y dando respuestas a nuestro pueblo”, afirmó Caldera.

Foto: Cortesía Allacdía se San Francisco

Finalmente, Nelson Rojas, vocero ejecutivo de la Comuna La Popular, destacó que gracias a esta dinámica participativa se han logrado seleccionar y ejecutar seis proyectos comunitarios de alto impacto para los habitantes de su sector, consolidando así el ejercicio del poder del pueblo organizado.

Nota de Prensa

Alcaldía Bolivariana de San Francisco