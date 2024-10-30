San Francisco se prepara para el encendido del Pesebre el próximo 2-Nov

Este próximo sábado 2 de noviembre, el municipio San Francisco recibirá el inicio de la navidad con el encendido de su tradicional pesebre.

El alcalde del municipio sureño, Gustavo Fernández, informó que están en periodo de prueba y supervisión de cada detalle, para llevar el emblema de la navidad a los propios y visitantes.

"¡En el Zulia se habla de navidad!", expresó el alcalde, quien además recordó que el encendido del pesebre en San Francisco es una tradición instaurada desde hace 30 años, pero que estuvo inactiva, hasta su retorno en el año 2022.

"Estamos en el periodo de inspección y de prueba, estamos revisando cada detalle porque estamos a días de encender el tradicional pesebre de San Francisco, un emblema de la navidad de nuestro municipio que se sembró en el corazón y tradición de la gente desde hace más de 30 años , tradición que se había perdido en San Francisco pero que nosotros logramos rescatar desde el año 2022″.

Mas de 57 personas trabajan arduamente desde el pasado 3 de octubre para hacer realidad esta obra, que espera exaltar el valor turístico y recreacional del municipio.

Fernández extendió la invitación a toda la población del Zulia para que asista al encendido del pesebre el próximo sábado a partir de las seis de la tarde, en la calle 171 del Boulevard Virgen de Coromoto, evento que traerá muchas más sorpresas y que contará con la presencia del Gobernador Manuel Rosales y demás autoridades de la región.

"La navidad nos acerca al nacimiento del niño Dios, a la paz, a la unión, que es lo que tanto necesita este país", finalizó.

Noticia al Día