Sano Pecado deleita paladares con una degustación saludable y diferente en Maracaibo

El restaurante Sano Pecado, ubicado en la calle 77 (5 de julio), dentro del complejo Pádel Club Maracaibo, este jueves 2 de octubre, se convirtió en el punto de encuentro para los amantes de la buena comida y el bienestar.

En un evento exclusivo, el establecimiento realizó una exquisita degustación de sus platos, reafirmando su compromiso de ofrecer una experiencia culinaria deliciosa y, a la vez, saludable.

Sano Pecado tiene un personal siempre dispuesto a brindar una excelente atención. Foto: Isidro López

Los asistentes tuvieron la oportunidad de probar una cuidada selección de platos de su menú regular en porciones de degustación, lo que les permitió explorar la variedad y calidad de la oferta del restaurante.

Desde opciones frescas y ligeras hasta propuestas más elaboradas, cada bocado demostró que la comida sana puede ser verdaderamente apetitosa y llena de sabor.

El lugar tiene una gran variedad de platos para todos los gustos. Foto: Isidro López

El concepto de Sano Pecado se centra en el balance, utilizando ingredientes de alta calidad para crear un menú que no solo es nutritivo, sino también atractivo para el paladar.

La degustación fue la ocasión perfecta para que los comensales descubrieran que no tienen que sacrificar el gusto por llevar un estilo de vida más saludable.

Sano Pecado ofrece gran confort en sus instalaciones. Foto: Isidro López

El evento se desarrolló en un ambiente relajado y moderno, característico del restaurante, y sirvió para acercar aún más a la comunidad a una propuesta gastronómica que busca cambiar la percepción de la comida saludable en Maracaibo.

Sus platos siempre tienen ingredientes saludables. Foto: Isidro López

Sano Pecado cada día suma más adictos a lo bueno

Sano Pecado invita a todos a visitar sus instalaciones en el complejo Pádel Club Maracaibo y descubrir por sí mismos cómo la buena comida y el bienestar pueden ir de la mano. Su horario es de lunes a sábado, de 7:30 am a 10:00 pm.

Los platos de su menú fueron ofrecidos en versión para degustación. Foto: Isidro López

Su cuenta de Instagram es @sanopecadomcbo y el número de WhatsApp 04126405908.

Los atletas del pádel también disfrutaron de la degustación. Foto: Isidro López

