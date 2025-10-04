Sábado 04 de octubre de 2025
Al Dia

Sano Pecado deleita paladares con una degustación saludable y diferente en Maracaibo

En un evento exclusivo, el establecimiento realizó una exquisita degustación de sus platos, reafirmando su compromiso de ofrecer una experiencia culinaria deliciosa y, a la vez, saludable.

Por Isidro Lopez

Sano Pecado deleita paladares con una degustación saludable y diferente en Maracaibo
Sano Pecado deleita paladares con una degustación saludable y diferente en Maracaibo. Foto: Isidro López
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El restaurante Sano Pecado, ubicado en la calle 77 (5 de julio), dentro del complejo Pádel Club Maracaibo, este jueves 2 de octubre, se convirtió en el punto de encuentro para los amantes de la buena comida y el bienestar.

En un evento exclusivo, el establecimiento realizó una exquisita degustación de sus platos, reafirmando su compromiso de ofrecer una experiencia culinaria deliciosa y, a la vez, saludable.

Sano Pecado tiene un personal siempre dispuesto a brindar una excelente atención. Foto: Isidro López

Los asistentes tuvieron la oportunidad de probar una cuidada selección de platos de su menú regular en porciones de degustación, lo que les permitió explorar la variedad y calidad de la oferta del restaurante.

Desde opciones frescas y ligeras hasta propuestas más elaboradas, cada bocado demostró que la comida sana puede ser verdaderamente apetitosa y llena de sabor.

El lugar tiene una gran variedad de platos para todos los gustos. Foto: Isidro López

El concepto de Sano Pecado se centra en el balance, utilizando ingredientes de alta calidad para crear un menú que no solo es nutritivo, sino también atractivo para el paladar.

La degustación fue la ocasión perfecta para que los comensales descubrieran que no tienen que sacrificar el gusto por llevar un estilo de vida más saludable.

Sano Pecado ofrece gran confort en sus instalaciones. Foto: Isidro López

El evento se desarrolló en un ambiente relajado y moderno, característico del restaurante, y sirvió para acercar aún más a la comunidad a una propuesta gastronómica que busca cambiar la percepción de la comida saludable en Maracaibo.

Sus platos siempre tienen ingredientes saludables. Foto: Isidro López

Sano Pecado cada día suma más adictos a lo bueno

Sano Pecado invita a todos a visitar sus instalaciones en el complejo Pádel Club Maracaibo y descubrir por sí mismos cómo la buena comida y el bienestar pueden ir de la mano. Su horario es de lunes a sábado, de 7:30 am a 10:00 pm.

Los platos de su menú fueron ofrecidos en versión para degustación. Foto: Isidro López

Su cuenta de Instagram es @sanopecadomcbo y el número de WhatsApp 04126405908.

Los atletas del pádel también disfrutaron de la degustación. Foto: Isidro López

Lee también: Motos Toro llega con su poder a La Limpia en Maracaibo

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Zulia se corona campeón nacional de Goalball en Maracaibo

Zulia se corona campeón nacional de Goalball en Maracaibo

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Josué Benjamín esculpe una réplica

Josué Benjamín esculpe una réplica "muy parecida" de la Beata Carmen Rendiles

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

Recortes de cabilla convertidos en hermosas figuras navideñas: En el 18 de Octubre las venden de varios tamaños y luces de colores

Recortes de cabilla convertidos en hermosas figuras navideñas: En el 18 de Octubre las venden de varios tamaños y luces de colores

Noticias Relacionadas

Nacionales

Cómo tramitar los datos filiatorios por la página web del Saime

El organismo indicó los trámites disponibles para solicitar en su página web

Al Dia

La OPEP+ decide este domingo si prosigue con aumento mensual de la producción

La OPEP+ liderada por Arabia Saudí y Rusia, decide este domingo
Al Dia

Petro propone Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

También vaticinó que en las elecciones presidenciales y parlamentarias de marzo de 2026 triunfarán las fuerzas progresistas.
Al Dia

Papa León XIV publicará el 9-Oct su primer documento pontificio ‘Dilexi te’ sobre la pobreza

La firma tuvo lugar este sábado 4 de octubre en la biblioteca del Palacio Apostólico

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025