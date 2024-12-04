Santa cambió los renos por lindas princesas: Lo acompaña El Grinch

Los tiempos han cambiado y en estas Navidades Santa ha cambiado los renos por una corte de Princesas hermosas y, por esa magia decembrina El Grinch a quien ha fuerza de cariño se gana el amor de los niños.

El responsable de esta nueva versión del barbudo quien reparte los regalos del Niño Jesús al grito de ¡Jojo joooo! es el joven emprendedor maracaibero Óscar Hernández quien ha formado la Compañía Mayers Producciones, ofreciendo un espectáculo de altura, con bellos trajes, coreografias de ensueño.

Sus integrantes son jóvenes talentosos. Aquí les presentamos algunas de sus videitos grabados en el Paseo Ana María Campos.

JC