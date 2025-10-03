Viernes 03 de octubre de 2025
Al Dia

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

La obispa Sarah Mullally destacó este viernes la "enorme responsabilidad" que asume al convertirse en la primera mujer en la…

Por Haroldo Manzanilla

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra
Sarah Mullally. Foto EFE
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La obispa Sarah Mullally destacó este viernes la "enorme responsabilidad" que asume al convertirse en la primera mujer en la historia en asumir los cargos de arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra y primada de la comunión anglicana.

Tras confirmarse hoy el nombramiento, la religiosa, de 63 años, aseguró que afronta esta misión con un sentimiento de "paz y confianza en que Dios" le guiará para liderar a una fe que reúne a unos 95 millones de creyentes estimados en 165 países del mundo.

"Al responder a la llamada de Cristo a este nuevo ministerio, lo hago con el mismo espíritu de servicio a Dios y a los demás que me ha impulsado desde que me convertí a la fe en mi adolescencia", señaló Mullally en un comunicado.

EFE

Sarah Mullally y la enfermería

Destacó que, en cada etapa de ese camino, tanto en su profesión como enfermera como en su labor sacerdotal, ha aprendido a "escuchar con atención, tanto a las personas como a las suaves indicaciones de Dios, con el objetivo de unir a las personas para que encuentren esperanza y sanación."

"Simplemente, quiero animar a la Iglesia a seguir creciendo en su confianza en el Evangelio, a hablar del amor que encontramos en Jesucristo y a que este amor guíe nuestras acciones", subrayó.

EFE

Mullally se comprometió a compartir "este camino de fe" con los millones de personas que sirven a Dios y a sus comunidades en las parroquias de todo el país, y en toda la congregación anglicana a nivel mundial.

"Sé -concluyó- que esto supone una gran responsabilidad, pero lo afronto con tranquilidad y confiando en que Dios me seguirá guiando, como siempre lo ha hecho".

Su nombramiento fue anunciado por el Gobierno británico tras un proceso de selección dirigido por la Comisión de Nominaciones de la Corona, y aprobado asimismo por el rey Carlos III, que tiene el título simbólico de gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra.

"Su Majestad felicita a la obispa Sarah por su nombramiento como futura arzobispa, un cargo de gran importancia tanto en el Reino Unido como en toda la Comunión Anglicana mundial", indicó un comunicado difundido por el palacio de Buckingham.

EFE

El primer ministro británico, Keir Starmer, también celebró hoy la designación de Mullaly y destacó su carácter histórico al tratarse de la primera mujer en el cargo.

"La iglesia de Inglaterra tiene una importancia fundamental para este país. Sus iglesias, catedrales, escuelas y organizaciones benéficas forman parte del tejido social de nuestras comunidades", recordó el líder laborista.

Stamer avanzó que la nueva arzobispa de Canterbury desempeñará un papel fundamental "en la vida de nuestra nación", le deseó éxito y confió en "poder colaborar juntos". EFE

Lea también: La Niña Gaby a los 18 añitos cuando fue cheerleader

EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Lamine Yamal recae de su lesión y estará entre dos a tres semanas de baja

Lamine Yamal recae de su lesión y estará entre dos a tres semanas de baja

Casa Museo José Gregorio Hernández: De hogar histórico a epicentro de la fe en Caracas

Casa Museo José Gregorio Hernández: De hogar histórico a epicentro de la fe en Caracas

Descubierto en Florida tesoro de un millón de dólares de una flota española de 1715

Descubierto en Florida tesoro de un millón de dólares de una flota española de 1715

Tigres se lleva la Serie de Comodín ante Guardianes

Tigres se lleva la Serie de Comodín ante Guardianes

Fernando Alonso lideró el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur

Fernando Alonso lideró el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur

Espacio Broadway presenta su aclamado espectáculo

Espacio Broadway presenta su aclamado espectáculo "Grease: El Concierto" en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo

Pueblos del Zulia y Cordillera Andina iniciaron Ensayo obligatorio ancestral en honor a San Benito de Palermo

Pueblos del Zulia y Cordillera Andina iniciaron Ensayo obligatorio ancestral en honor a San Benito de Palermo

Madre de B King reveló lo que decía el mensaje en el cartel que dejaron junto a los cuerpos de los artistas asesinados en México

Madre de B King reveló lo que decía el mensaje en el cartel que dejaron junto a los cuerpos de los artistas asesinados en México

Simón Bolívar asume la presidencia de la Gran Colombia un 3 de octubre de 1821

Simón Bolívar asume la presidencia de la Gran Colombia un 3 de octubre de 1821

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

La batalla de las Trincheras ocurrió un 3 de octubre: El ejército al mando de Simón Bolívar propinó aplastante derrota a España

La batalla de las Trincheras ocurrió un 3 de octubre: El ejército al mando de Simón Bolívar propinó aplastante derrota a España

Yankees dejó atrás a Medias Rojas para avanzar a la Serie Divisional

Yankees dejó atrás a Medias Rojas para avanzar a la Serie Divisional

Sean Diddy escribió una carta al juez antes de su sentencia

Sean Diddy escribió una carta al juez antes de su sentencia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Hallan muerta a la presentadora Jenifer Rivas dentro de su casa en Hondura

Hallan muerta a la presentadora Jenifer Rivas dentro de su casa en Hondura

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Zulia prepara delegación para el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra

La actividad tuvo lugar este jueves en la tarde, en el Auditorio "Dr. Heber Villalobos", de la sede del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam).
Al Dia

Patria paga el Bono Único Familiar

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de Patria
Internacionales

El chef venezolano Iván García entra en el prestigioso listado internacional The Best Chef

García explicó que el proceso de selección implica visitas del jurado, quienes evaluaron su restaurante al menos en un 20% antes de otorgar los votos
Al Dia

Herido pescador al ser atacado por un cocodrilo en Mara

El trabajador tiene una discapacidad en sus cuerdas vocales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025