Savarino se luce con golazo en la victoria del Botafogo sobre Bragantino

Jefferson Savarino volvió a ser protagonista en el fútbol brasileño al marcar un gol de alta factura durante la victoria 4-1 del Botafogo sobre Red Bull Bragantino, en la jornada 22 del Brasileirao.

El extremo zuliano firmó el tercer gol del compromiso con una definición impecable: recibió en velocidad, acomodó el cuerpo y remató con precisión, colocando la esférica en el ángulo, justo antes del descanso. Un gesto técnico que desató la ovación en el Nilton Santos..

El gol de Jefferson Savarino consolidó el dominio del Botafogo en el estadio Nilton Santos, reafirmando además el impacto del talento venezolano en suelo carioca. La anotación del marabino llega en un momento clave, justo antes de su esperado regreso a la selección nacional, que enfrentará a Argentina y Colombia en duelos decisivos por el repechaje rumbo al Mundial, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.