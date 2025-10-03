Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

La mañana de este viernes 3 de octubre, fue reportado un accidente aéreo, en San Vicente del estado Aragua.
Al parecer, dos militares murieron al estrellarse el helicóptero Enstrom TH-3549, perteneciente al destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana 42-1 Camatagua.
Hasta los momentos se desconoce la identidad de los tripulantes.
En el lugar se encuentran funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) junto a otros efectivos policiales para realizar las labores pertinentes.
Noticia al Día / Radio América