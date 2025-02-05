Gael Emmanuel Velásquez Guerra, un niño de tan solo seis años de edad, requiere con urgencia ocho donantes de sangre para continuar su lucha por la recuperación.

Actualmente, se encuentra recluido en el Hospital Coromoto de Maracaibo, donde sigue luchando por su vida tras sufrir quemaduras de tercer grado. Su familia no dispone de los recursos necesarios para cubrir todo el tratamiento requerido.

El diagnóstico médico de Gael es complejo, y además presenta una infección urinaria y problemas estomacales. Debido a esta situación, familiares y amigos cercanos han iniciado una campaña de recaudación de fondos para poder costear productos personales y los medicamentos esenciales.

Quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones a través del siguiente pago móvil:

18.987.430, Banesco, 0424-6756-691

A nombre de Yessenia Velázquez.

Cada aporte, por pequeño que sea, representa una gran esperanza para Gael.

Cortesía

Cortesía

Cortesía

Noticia al Día