Se cumplen 28 años de la trágica muerte de una Princesa de leyenda: Lady Di

La muerte de Lady Di, ocurrida hace 28 años, sigue siendo un tema de gran interés y debate, en gran parte debido a las teorías de conspiración que surgieron tras su fallecimiento.

Sin embargo, las investigaciones oficiales, tanto en Francia como en el Reino Unido, concluyeron que su muerte fue el resultado de un trágico accidente automovilístico.

Se recuerda hoy que, el 31 de agosto de 1997, la princesa Diana, su pareja Dodi Al-Fayed y el conductor Henri Paul, viajaban en un Mercedes-Benz por el túnel del Alma en París.

Perseguidos por los paparazzi, el conductor, quien iba a una velocidad excesiva y bajo los efectos del alcohol y medicamentos perdió el control del vehículo y chocó contra uno de los pilares del túnel. Dodi Al-Fayed y Henri Paul murieron en el lugar del impacto y Lady Di fue trasladada a un hospital, pero falleció horas después debido a graves heridas internas.

Dos investigaciones oficiales, una francesa y una británica, se llevaron a cabo para esclarecer las circunstancias de la muerte. Ambas investigaciones llegaron a las mismas conclusiones:

El accidente fue causado por la conducción imprudente del chófer Henri Paul que conducía a alta velocidad y con un nivel de alcohol en sangre tres veces superior al límite legal en Francia.

