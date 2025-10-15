Se cumplen 56 años del primer juego de Águilas del Zulia como equipo profesional

El 14 de octubre de 1969, se marcó un hito en la historia del béisbol venezolano con el primer juego de Águilas del Zulia como equipo profesional.

El conjunto rapaz, que ha llegado a ser uno de los más emblemáticos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), debutó en un emocionante encuentro que dejó una huella imborrable en los corazones de sus aficionados.

A pesar de los nervios y la emoción del debut, ese día el equipo mostró un gran desempeño, estableciendo las bases para lo que sería una rica historia llena de triunfos y momentos memorables.

Desde entonces, Águilas del Zulia ha cosechado múltiples campeonatos y ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del béisbol en la región, convirtiéndose en un símbolo de orgullo para sus seguidores.

