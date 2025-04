Se cumplen dos siglos y medio de la llegada de la Virgen del Carmen a la Catedral : Estará presente en la misa de la Misericordia

La advocación mariana Virgen del Carmen, fue escogida para estar presente en la Misa Solemne del Domingo de la Misericordia mañana 26 de abril, al cumplirse 250 aniversario de la llegada de su imagen a la Catedral de Maracaibo.

Entre las novedades de este año 2025 en la Fiesta de la Divina Misericordia en Maracaibo este domingo 27 de abril, está que la feligrsía contará con la presencia de dicha imagen perteneciente a la Santa Iglesia Catedral.

Foto: Cortesía

Mons. José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo, el Pbro. Néstor Primera, párroco del Sagrario Catedral, y José Luis Matheus, presidente de la Fundación María Camino a Jesús, acordaron que la sagrada efigie estuviera presente en la Misa Pontifical de Grano de Oro mañana domingo.

"Es un regalo que le he pedido a Jesús Nazareno y a la Santísima Virgen, y me lo han concedido, no solo a mí, sino a toda nuestra Parroquia El Sagrario Catedral" anunció el padre Néstor Primera el sábado santo, luego de la Vigilia Pascual.

Dos siglos y medio

Este año fue escogida la Virgen del Carmen por cumplirse el aniversario 250 de la llegada de la imagen que se venera en la Catedral de Maracaibo, la cual es Patrona de la Parroquia El Sagrario, adjunta al Templo Matriz.

Foto: Cortesía

Viene siendo habitual en los últimos años que en la Misa Solemne de la Misericordia esté presente alguna advocación mariana, entre las que ya han figurado: la Inmaculada Concepción (la primera en participar, desde la Iglesia de Santa Bárbara de Maracaibo), las Mercedes (con motivo de los 800 años de la creación de la Orden monástica de la Merced), Fátima (por el centenario de las apariciones en Portugal) o María Auxiliadora (la cual es venerada por la Fundación María Camino a Jesús).

La imagen y su devoción

Según Kurt Nagel von Jess, reconocido cronista e historiador de la ciudad, en 1775 fue traída desde México la imagen de la Virgen del Carmen, destinada a la entonces Iglesia Parroquial Mayor de la ciudad, dedicada a San Sebastián.

En 1806, durante una de las tantas remodelaciones del Templo, se construyó el retablo que la alberga en la Capilla del Sagrario, dedicándosele también la titularidad del recinto sagrado a la advocación mariana, que terminó por obtener el patronazgo sobre la comunidad Parroquial.

La devoción llevó consigo la fundación de la "Hermandad del Escapulario del Carmen" en la colonia, quienes le obsequiaron en el siglo XX un trono de madera hojillado en oro.

La imagen de la Virgen del Carmen de la Catedral es una talla completa en madera policromada, la cual es sobrevestida con ricos trajes y alhajas, producto del culto que se le ha profesado durante estos siglos, y reposa sobre una nube con figuras angélicas.

En su honor la Parroquia El Sagrario Catedral celebra sus festividades durante el mes de julio, con la Bajada, Novena y la Solemnidad con la procesión por las calles de la comunidad.