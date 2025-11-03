Se derrumba la Torre dei Conti en Roma: Un trabajador quedó atrapado bajo los escombros

La Torre medieval dei Conti, ubicada en el centro de Roma que estaba siendo renovada se derrumbó parcialmente este lunes, 3 de noviembre dejando a un trabajador atrapado bajo los escombros, informaron las autoridades.

Poco después de las 11H30 parte del interior de la Torre dei Conti colapsó junto con una sección de la fachada, provocando una densa nube de humo blanco y dejando escombros en la calle.

La torre se encuentra en una zona muy transitada, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo, el más visitado de Italia.

El momento justo del derrumbe de la torre medieval quedó registrado en video.

Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.

Un cuarto permanece atrapado bajo los escombros, según un funcionario de la oficina del alcalde.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, acudieron al lugar mientras los bomberos acordonaban la calle.

Un reportero de AFP presenció un segundo colapso parcial en la torre justo antes de las 13H00.

Los bomberos accedieron a las ventanas de la corre con grúas y desplegaron un dron para realizar una inspección.

Uno de los trabajadores evacuados dijo que logró escapar por un balcón.

"No era seguro. Solo quiero irme a casa", dijo el hombre, aún cubierto de polvo blanco, quien se identificó como Ottaviano y dijo tener 67 años.

La Torre dei Conti, una torre que data de principios del siglo XIII, estaba siendo restaurada con fondos de la Unión Europea.

Noticia al Día/Con información de AFP