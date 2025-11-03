Lunes 03 de noviembre de 2025
Se derrumba la Torre dei Conti en Roma: Un trabajador quedó atrapado bajo los escombros

Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.

Por Candy Valbuena

Se derrumba la Torre dei Conti en Roma: Un trabajador quedó atrapado bajo los escombros
Una gran nube de polvo envuelve la Torre dei Conti durante su derrumbe parcial, el 3 de noviembre de 2025 en el centro histórico de Roma. Foto: Tiziana Fabi
La Torre medieval dei Conti, ubicada en el centro de Roma que estaba siendo renovada se derrumbó parcialmente este lunes, 3 de noviembre dejando a un trabajador atrapado bajo los escombros, informaron las autoridades.

Poco después de las 11H30 parte del interior de la Torre dei Conti colapsó junto con una sección de la fachada, provocando una densa nube de humo blanco y dejando escombros en la calle.

La torre se encuentra en una zona muy transitada, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo, el más visitado de Italia.

El momento justo del derrumbe de la torre medieval quedó registrado en video.

Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.

Un cuarto permanece atrapado bajo los escombros, según un funcionario de la oficina del alcalde.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, acudieron al lugar mientras los bomberos acordonaban la calle.

Un reportero de AFP presenció un segundo colapso parcial en la torre justo antes de las 13H00.

Los bomberos accedieron a las ventanas de la corre con grúas y desplegaron un dron para realizar una inspección.

Uno de los trabajadores evacuados dijo que logró escapar por un balcón.

"No era seguro. Solo quiero irme a casa", dijo el hombre, aún cubierto de polvo blanco, quien se identificó como Ottaviano y dijo tener 67 años.

La Torre dei Conti, una torre que data de principios del siglo XIII, estaba siendo restaurada con fondos de la Unión Europea.

Lee también: Contabilizan 27 muertos y más de 700 heridos tras devastador terremoto en el norte de Afganistán 

Noticia al Día/Con información de AFP

Se derrumba la Torre dei Conti en Roma: Un trabajador quedó atrapado bajo los escombros

Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.
Deportes

El venezolano Juan Pablo Dos Santos desafió los límites en el Maratón de Nueva York

El atleta venezolano Juan Pablo Dos Santos completó el Maratón de Nueva York con dos prótesis, tardando más de 15 horas en recorrer los 42 km. Su hazaña se convirtió en un símbolo de superación y resiliencia.
Al Dia

La venezolana Rosa Martínez conquistó un bronce histórico en el mundial de triatlón en Viña del Mar

La venezolana logró bronce en Viña del Mar 2025, que significó su primer podio en Copa del Mundo, logrando una hazaña histórica para el deporte nacional
Al Dia

La arepa es la reina de las búsquedas: Trucos para que la harina no se rompa y te queden redonditas

Hoy, la arepa se confirma como la receta más consultada por los habitantes de Maracaibo. Fácil de preparar y versátil,…

