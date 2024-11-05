Se disfrazaba como un trabajador de Yummy para robar en Caracas: Lo capturaron a través de un retrato hablado

Un hombre utilizaba la vestimenta alusiva al servicio de transporte de la aplicación Yummy para perpetrar robos en el sector El Estanque de la parroquia Sucre, en Caracas.

Las víctimas denunciaron ante el cuerpo detectivesco, quienes comenzaron el trabajo de investigación acompañado del retrato hablado con las características física y fisonómicas que permitieron dar con su ubicación y captura.

El señalado de nombre Eulice Jauregui, de 35 años, se dedicaba a utilizar camisas y chaquetas alusivas a Yummy, para acercarse a las víctimas que se encontraban en las adyacencias de la parroquia El Recreo y utilizando un arma de fuego, las amenazaba de muerte y las despojaba de sus equipos celulares; emprendiendo veloz huida, con la intención de comercializarlos posterior al robo y así beneficiarse económicamente.

Durante el procedimiento policial, se recuperaron como evidencia tres celulares marca Xiaomi, modelo 12C, 13C y Hot 40 pro, propiedad de algunas de las víctimas; asimismo al verificar al delincuente ante el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó que presentaba un registro policial por amenaza agravada.

La Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, tiene conocimiento del caso.

Noticia al Día