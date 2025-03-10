Se elevan a 18 los fallecidos en Ecuador por las fuertes e incesantes precipitaciones

El número de personas fallecidas a causa de las lluvias que se registran en Ecuador se elevó de dieciséis a dieciocho, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Una de las muertes se registró en la comunidad andina de Cayambe, perteneciente a la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, donde las intensas lluvias y el granizo que cayeron, el sábado 8 de marzo, provocaron el desbordamiento de un canal, lo que a su vez afectó a unas cincuenta viviendas de diversos sectores aledaños.

Las personas afectadas, quienes vivían en esas viviendas, fueron reubicadas temporalmente en uno de los dos albergues que se instalaron en la zona.

La otra persona fallecida se registra en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, según datos de la SNGR, aunque las autoridades no han dado detalles al respecto.

Desde el inicio de 2025 hasta la fecha, 82.598 personas han resultado afectadas por las lluvias, que han provocado inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de ríos. La provincia más golpeada por el fuerte temporal es la costera Manabí, con 50.873 personas afectadas.

Le siguen Guayas, con 13.903 personas, y Los Ríos, con 8.787 personas, ambas de la costa del país, y que forman parte de las ocho de veinticuatro provincias que desde el pasado 25 de febrero fueron declaradas en emergencia regional por el Gobierno, con el objetivo de movilizar recursos y personal capacitado para las atenciones.

En total, 3.221 personas están damnificadas y 22.121 casas han quedado destruidas desde que empezó el año y las lluvias en el país.

A nivel nacional se han registrado 1.376 eventos adversos por las lluvias, entre los que están los deslizamientos (43,53 %), inundaciones (36,56 %), colapsos estructurales (5,52 %), socavamientos (5,52 %) y vendavales (3,49 %).

Como resultado de las inundaciones y deslizamientos, 33,87 km de carreteras están afectados, y 491 unidades educativas registran "daños funcionales".

Por el momento, la SNGR mantiene la alerta por el desbordamiento de 23 ríos.

