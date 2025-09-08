Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Se especula que Apple lanzará un iPhone 17 ultrafino y rediseños de los modelos Pro

Este martes, 9 de septiembre en su evento "Awe drops", Apple anunciará sus nuevos dispositivos

Por Candy Valbuena

Se especula que Apple lanzará un iPhone 17 ultrafino y rediseños de los modelos Pro
Foto: Apple
Apple anunciará este martes, 9 de septiembre en su evento "Awe drops" sus nuevos dispositivos, entre los que se espera que esté los iPhone 17, que podrían incluir un modelo más delgado, y nuevos modelos de Apple Watch y AirPods, todos ellos equipados con nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA), de acuerdo con los rumores filtrados por los medios especializados.

Pese a que Apple es una empresa extremadamente hermética y no le gusta que se filtren informaciones de sus proyectos antes de su lanzamiento oficial, en las últimas semanas la prensa especializada ha conseguido extraer algunos detalles de las novedades que se podrían anunciar este martes en la sede de la empresa en Cupertino, California.

Un iPhone ultrafino

Medios especulan que la gran noticia del evento será la presentación del dispositivo más delgado y ligero de la gama de teléfonos inteligentes, el iPhone 17 Air.

Según los rumores, se espera que este teléfono tenga una pantalla OLED de 6,6 pulgadas y un grosor de tan solo 5,5 mm (2,3 mm más delgado que el iPhone 16). El dispositivo, además, estaría equipado con una sola cámara de 24 megapíxeles en la parte trasera.

Con respecto al resto de modelos de la línea de iPhones 17, Bloomberg señala que por primera vez desde el iPhone 12 Pro de 2020, los modelos Pro serán rediseñados, ya que la parte posterior de los teléfonos tendrán una nueva área de la cámara que abarca toda la longitud del tercio superior del dispositivo, parecido al diseño de los teléfonos Pixel de Google.

Esta barra albergarán tres lentes de 48 megapíxeles, según el analista Ming-Chi Kuo. También se rumorea que los modelos Pro incorporarán una cámara frontal mejorada de 24 MP, un procesador A19 Pro más potente y 12 GB de RAM, frente a los 8 GB del iPhone 16.

Otros rumores sugieren que los modelos del iPhone 17 Pro podrían cambiar el cuerpo de titanio por uno de aluminio, más ligero.

La línea de teléfonos 17 será la primera en usar el diseño Liquid Glass de iOS 26, que la compañía anunció en su WWDC en junio.

Otros anuncios

También se esperan anuncios relacionados con dos de relojes inteligentes: el Apple Watch 11 y una versión más cara y potente, el Watch Ultra 3. De acuerdo con Wired, ambos modelos podrían ofrecer una mayor duración de la batería, así como nuevas funciones como un monitor de presión arterial que puede enviar alertas al detectar hipertensión.

Bloomberg también señala que Apple está a punto de lanzar la primera actualización de hardware del Vision Pro, las gafas de realidad aumentada y virtual que la compañía lanzó en 2024, pero que solo se tratará de un cambio el chip del M2 por algo más nuevo, ya que la gran noticia vendrá en los próximos dos años, cuando la compañía de la manzana mordida anuncie un modelo de las Vision Pro mucho más barato y ligero.

Lee también: Trump presiona a Apple para que fabrique en Estados Unidos

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

