Se esperan lluvias hacia el sur del Lago de Maracaibo y otras zonas del país este lunes 10-Feb

La mañana de este lunes, 10 de febrero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica lluvias hacia el sur del Lago de Maracaibo y otras áreas del territorio nacional.

Indica el organismo que: Prevalece cielo fragmentado de tipo estratiforme alternado con áreas poco nubladas en gran parte de Venezuela; exceptuando, zonas con presencia de mantos convectivos de mediano desarrollo, generadores de lluvias y lloviznas dispersas, en áreas de Amazonas, sur de Bolívar/Guayana Esequiba, Piedemonte andino y sur del Lago de Maracaibo.

Asimismo, el Inameh destaca que en la región zuliana y sobre todo en Maracaibo se podrán sentir temperaturas que van desde los 25 grados centígrados (°C) hasta máximas de 34 °C.

Foto: Inameh

Lee también: Mejora el clima en Maracaibo: Inameh anuncia temperaturas máximas de 34 °C para este domingo 9-Feb

Noticia al Día