Se extravió en La Floresta esta perrita llamada "Atenas": Ofrecen recompensa

Desde la noche del pasado domingo, 9 de febrero se encuentra extraviada una perrita de raza Husky Siberiano que responde al nombre "Atenas", sus dueños la han buscado incansablemente, aunque sin éxito, por lo cual ofrecen recompensa a quien ayude a dar con su paradero.
La pérdida de esta mascota familiar ocurrió en los alrededores de la urbanización La Floresta, de Maracaibo, más específicamente frente al Colegio Cosme González, detrás del supermercado De Candido de La Curva. "Buscamos en carro y moto y nada, no apareció", aseguró su dueño.
Queda a disposición el siguiente número telefónico para que quien desee colaborar con algún dato o tenga el animalito en resguardo pueda comunicarse: +58 424-6997625.
Lee también: Este perro se extravió en Altos de la Vanega: Sus dueños lo buscan desesperadamente
Noticia al Día