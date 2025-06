Se incautó otro arsenal de armas en el oriente del país proveniente de Trinidad y Tobago: Diosdado Cabello

El vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó sobre la incautación de un nuevo lote de armas en el oriente de Venezuela, las cuales tendrían como origen Trinidad y Tobago.

El anuncio fue realizado durante su programa "Con El Mazo Dando", transmitido por Venezolana de Televisión.

"Nosotros anunciamos un operativo y ayer agarraron otro lote de armas en un sitio en el oriente de Venezuela. Parte de estas armas las traen desde Trinidad, de ese país las están trayendo", manifestó Cabello.

Según refirió el funcionario, uno de los detenidos en el operativo es de nacionalidad trinitaria y confesó que el armamento procede de la nación caribeña.

Cabello vinculó este hecho con una investigación del portal digital La Tabla, que reportó la pérdida de más de 100 mil cartuchos en Trinidad y Tobago. "Cuando decimos que ocurre algo, ellos (Trinidad y Tobago) se ofenden", agregó.

El también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseveró que detrás de este tráfico de armas se encuentran "el narcoparamilitarismo y la política opositora en Venezuela, que no tiene escrúpulos, que es capaz de aliarse con quien sea con tal de llegar al poder en el país, pero no han podido, ni podrán". No ofreció mayores detalles sobre el posible uso de las armas para no "caer en los detalles".

Preocupación por migrantes venezolanos en EEUU

En otro orden de ideas, Diosdado Cabello expresó su inquietud por la situación de los derechos humanos de los migrantes venezolanos en Estados Unidos. "Desde Venezuela estamos muy preocupados por esa situación que viven allá", indicó.

Reiteró su llamado al Gobierno de los Estados Unidos para que se restituyan los derechos de los niños venezolanos que, según denunció, son separados de sus familias al momento de ser deportados a Venezuela desde el país norteamericano.

Noticia al Día/Con el Mazo Dando