Martes 21 de octubre de 2025
Al Dia

Se incendió un rancho en El Moralito, Sur del Lago

No hubo heridos ni víctimas que lamentar

Por Greily Nuñez

Se incendió un rancho en El Moralito, Sur del Lago
Fotos: Cortesía Freddy Alvarado
Cerca de las 9:00 de la mañana de este martes 21 de octubre, se registró un voraz incendio que consumió un rancho, en el Sector Chamita 2, diagonal al Liceo Bolivariano El Moralito, parroquia El Moralito del Sur del Lago, en Zulia.

Dentro del inmueble no se encontraban sus dueños, por lo que el incendio solo dejó daños materiales.

Las llamas alertaron a toda la comunidad y de inmediato notificaron lo sucedido a las autoridades del cuerpo de Bomberos, quienes llegaron al sitio y apagaron el fuego.

Según testimonio de María Luisa Rivero, de 34 años de edad y dueña de la vivienda, manifestó, que llegó al inmueble, dejó un bolso y salió con sus hijos a hacer una diligencia cerca. "Fue en cuestiones de segundos, yo llegué y salí de una vez con los niños, cuando me avisaron que se estaba quemando el rancho", decía llorando la mujer.

​A pesar de la rápida acción del Cuerpo de Bomberos, la estructura sufrió una pérdida total.

Hasta los momentos se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que se iniciarán las investigaciones correspondientes.

