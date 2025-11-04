Se incendió vehículo en la avenida Sabaneta, a la altura de La Vanega

Un vehículo se incendió en la avenida Sabaneta, a la altura de la estación del metro La Vanega, en Maracaibo.

El suceso ocurrió cerca de las 12:00 del mediodía del lunes 3 de noviembre. Conductores que transitaban por la vía intentaron ayudar, pero las llamas se propagaron rápidamente por todo el carro, indicaron fuentes cercanas para Noticia al Día.

Al lugar se desplegaron efectivos del cuerpo de Bomberos, quienes tomaron el control de la situación y apagaron el fuego. El incendio fue grabado por moradores del lugar y viralizado a través de las redes sociales.

Hasta los momentos se desconoce lo que pudo provocar el incendio y si el conductor resultó afectado.

Noticia al Día