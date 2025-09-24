Se incendió vehículo tras impactar contra otro carro y un poste eléctrico en Maracaibo

‎El pasado martes 23 de septiembre, se produjo la colisión entre dos vehículos y con ello el impacto contra un poste eléctrico, en la intersección de la avenida 12 con calle 76, parroquia Olegario Villalobos, en Maracaibo.

Las autoridades informaron, que el conductor del vehículo Chevrolet Aveo año 2015, impactó contra un carro Honda Accord, año 2002, y posteriormente, chocó contra un poste de alumbrado público perteneciente a Corpoelec.

Este choque provocó el incendio de uno de los automotores, llevando a notificar lo sucedido al cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Los funcionarios controlaron el fuego, evitando su propagación y mayores daños.

‎Las autoridades exhortan a los conductores a mantener la prudencia al volante y respetar las normas de tránsito para prevenir este tipo de incidentes.

