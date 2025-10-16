Se inicia hoy el cronograma de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles con peregrinaciones a la Basílica San Pedro



Se inicia el crongrama este jueves 16 hasta el 18 de octubre con peregrinaciones a la Basílica de San Pedro, con punto de encuentro en el Castillo de Sant’Angelo a las 9:00 p.m. (hora de Venezuela).

Sábado, 18 de octubre: Vigilia y oración en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús a las 7:00 p.m. (hora de Roma) / 1:00 p.m. (hora de Venezuela).



Para el domingo, 19 de octubre se prevé la misa de canonización presidida por el papa León XIV en la Plaza San Pedro a las 10:00 a.m. (hora de Roma) / 4:00 a.m. (hora de Venezuela).

El lunes 20 de octubre se realizará la misa de Acción de Gracias en la Basílica de San Pedro a las 8:00 a.m. (hora de Roma) y 2:00 a.m. (hora de Venezuela).

El Miércoles 22 de octubre el cronograma incluye la Audiencia general con el papa León XIV en la Plaza San Pedro a las 10:00 a.m. (hora de Roma) / 4:00 a.m. (hora de Venezuela).

Cronograma en Venezuela



El Arzobispado detalla un cronograma específico de eventos locales en Venezuela para los días posteriores, y así por ejemplo, el domingo 19 de octubre se realizará una caminata desde Valera hasta Isnotú a las 6:00 a.m., y acto seguido se realizará una misa solemne a las 12:00 p.m. en el Santuario de Isnotú.

Para el domingo 26 de octubre se tiene prevista la llamada Fiesta Litúrgica de San José Gregorio Hernández, con caminata a las 7:00 a.m. y eucaristía a las 12:00 p.m. El día domingo 1 de noviembre se realizará la Fiesta Nacional en Isnotú con misa concelebrada a las 11:00 a.m.

Noticia al Día/ Foto: Cortesía