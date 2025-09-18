Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado:

El cantante colombiano Beéle enfrenta una demanda presentada por su expareja, la influencer venezolana Isabella Ladera, quien lo acusa de haber filtrado intencionalmente un video íntimo de la pareja que se volvió viral el pasado 7 de septiembre.

En el documento legal, introducido el 15 de septiembre en Miami, Ladera sostiene que solo dos personas tenían acceso a las grabaciones —ella y Beéle— y que eliminó su copia hace más de un año. Afirma que el artista se negó a borrar los archivos pese a su petición y que esa negativa terminó en “una de las traiciones más crueles” de su vida.

La demanda incluye cargos por invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, angustia emocional intencional y negligencia. Ladera solicita una indemnización superior a 50.000 dólares, alegando que sufrió humillación y un grave daño emocional.

Los representantes legales de Beéle han rechazado previamente las acusaciones, asegurando que el cantante “también es víctima” de la filtración y que tomarán acciones legales para retirar el material de circulación.

