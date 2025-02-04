Se llamó Francisco Eugenio Bustamante y fue un sabio

Francisco Eugenio Bustamante. Nombre o epónimo de mi parroquia. Nacen en Coro, estado Falcón, el 6 de septiembre de 1839 y fallece en Maracaibo, el 30 de diciembre de 1921.

Llegó a nuestra tierra del sol amada apenas siendo un niño de 4 años de edad. Se graduó de bachiller en Maracaibo. Se marcha a Caracas a estudiar medicina y se gradúa de médico y cirujano en la universidad central de Venezuela.

Se desempeñó como médico en el hospitalito del barrio El saladillo llamado actualmente hospital Chiquinquirá y luego prestó sus servicios en el hospital de beneficencia conocido ahora como el Hospital Central Urquinaona en Maracaibo.

Realizo novedosas e ingeniosas operaciones en nuestro país. Operó cataratas, estrabismo, hernias. Realizo la primera ovariectomía o quistes en el ovario, siendo la primera operación de este tipo en Venezuela.

También se desempeñó como concejal de Maracaibo, diputado de la Asamblea del Estado Zulia, senador por varios periodos al Congreso Nacional, embajador de Venezuela en Washington en Estados Unidos. Es un honor que una parroquia de Maracaibo lleve su nombre como su epónimo. Honor a sus restos.

Pasante Sariana Fernandez.