Se mantiene orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia: Fiscal Saab

Al mediodía de este jueves, 5 de septiembre, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, rindió declaraciones a la ciudadanía venezolana, donde dio detalles de la reunión que sostuvo con el abogado de Edmundo González Urrutia.

El ex candidato presidencial de la ultraderecha, Edmundo González Urrutia, está fuera de lugar al no asistir a las citaciones emitidas por el Ministerio Público pretendiendo estar por encima del resto de los ciudadanos, aseguró el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

Se refirió además a González Urrutia "hace justicia por mano propia y dice que es inocente" y lo cuestionó por no asistir a la citación de la Fiscalía en tres ocasiones, escudándose en que no sabía para que se le convocaba.

Mostró la carta enviada por Edmundo González, la cual estaba signada con su nombre y su cédula, no usurpando el cargo de presidente de la República. Cuestionó que se le utilice para fines de desestabilizar el país.

El Fiscal aseguró que a González Urrutia "reafirma la convicción existente en el país de que el MP trabaja en beneficio de la ciudadanía y la paz", al asegurar este reconoce la institucionalidad de la Fiscalía.

Saab en declaraciones en torno a la reunión realizada el pasado miércoles con el abogado Vicente Haro, apoderado judicial del ex candidato González Urrutia, precisó que el ex candidato “explica y se contradice” en cuanto a por qué no compareció a las tras citaciones emitidas por el Ministerio Público.

Indicó que la institución que preside tiene cualidad para citar a cualquier venezolano .

A juicio del fiscal la misiva enviada explicando las razones de su ausencia de las marca un precedente negativo, ya que “habría un sector que se cree por encima de la ley y pretende un sector colocarse por encima del resto de los ciudadanos venezolanos”.

Sin embargo, el máximo representante del Ministerio Público indicó que en la reunión reconocen la institucionalidad del ente que preside, acotando que lamenta haber tenido que darle una clase de Derecho Penal I.

“El Ministerio Público tiene cualidad, igual el fiscal general, iniciar una investigación y en base de ella entrevistar a las personas que consideren para que aporten información, bien sea como testigo, indiciado (…) . Dónde se graduaron, en cual escuela pre maternal estudiaron derecho”, expresó.

Dijo que las citaciones se hicieron con base en lo establecido en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

“Esto se lo dijimos en la reunión”, e indicó que al negarse a acudir están obstaculizando la investigación.

Recordó que González Urrutia difundió un link que es de una página web" al margen de la legalidad, ya que se dan unos resultados fraudulentos”.

Se refirió al caso de Donald Trump que tuvo que asistir a varias citaciones formuladas por la justicia estadounindese.

Sin embargo, ” González Urrutia se considera supra terrenal y decide no acudir a las citaciones”, refirió Saab al tiempo que puntualizó que quien redactó la carta enviada

“Al manos nominalmente reconoce la comunicación las instituciones el país ,pero debe hacerlo también de hecho” afirmó .

Agregó que el apoderado judicial le dijo que hará todas las diligencias pertinentes para que asista a la citación y se ponga a derecho. “Hemos sido suficientemente claros, en todo lo que ocurrió”, apuntó.

Señaló que quienes están detenidos están revelando todo lo sucedido en los días post electorales cuando se desató la violencia

Subrayó que nunca hubo un acuerdo en cuanto a no “visitar el domicilio” de la cónyuge del ex candidato, ya que eso “nunca existió” ni la posibilidad de “estar investigando a la señora esposa de Edmundo González”.

La situación del ex candidato es de “contumacia y está vigente la orden de aprehensión ” respondió al fiscal ante la interrogante de un periodista, precisando que es necesario que asista y responda a las preguntas que se le formulen relacionadas con la entrevista.

“El en la carta dice que no tiene nada que ver con esa página, ah porque sabe que esa página es chimba, (…) entonces porqué la difundió, porqué la publicó. Por eso ahora dicen que no se debe hablar de las actas”, explicó Saab.

Considera que es el momento de sanar la heridas, la no impunidad, la y la convivencia ciudadana y por ello “Venezuela sale fortalecida”.

Resaltó el desconocimiento de los resultados del 28 de julio por parte de González Urrutia y MCM, que sobrevino en hechos violentos que dejó como saldo 27 muertos y más de 190 heridos y otros más de 2 mil personas detenidas.

Saab aseguró que el antecedente previo fue que María Corina Machado (MCM) y Edmundo González publicaran presuntos resultados electorales en una página "fraudulenta", "contrataron delincuentes, para cometer atentados contra los venezolanos, son los autores intelectuales de la muerte de 27 venezolanos., de los 190 ciudadanos heridos de los cuales 100 son funcionarios policiales y destruyeron 400 bienes del Estado. Ellos querían que hubiera una insurrección popular con rebelión cívica militar para justificar una intervención militar, están investigados."Esto en referencia a las protestas suscitadas posterior a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio.

Asimismo, dijo que "el 70 % de los detenidos no votó y ni siquiera están inscritos en el CNE", que los compraron para cometer actos violentos y que ellos mismos declararon cuando las autoridades los interrogaron.

Noticia al Día