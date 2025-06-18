Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Se mantienen los operativos especiales de limpieza en todo San Francisco

Carlos Calles, presidente de Imasur, explicó que se está haciendo el seguimiento de todo el trabajo de limpieza en 4 puntos o vertederos improvisados

Por Noticia al Dia

Se mantienen los operativos especiales de limpieza en todo San Francisco
Foto: Alcaldía
Como parte del esfuerzo que se hace por la conservación y limpieza de todos los espacios, a través del Instituto Público Municipal de Ambiente y Aseo Urbano (Imasur), se desarrollan constantemente operativos especiales de limpieza, que su suman al plan de recolección domiciliaria, por disposición del alcalde Gustavo Fernández, en su propósito de mantener un municipio limpio y saludable.

Carlos Calles, presidente de Imasur, explicó que se está haciendo el seguimiento de todo el trabajo de limpieza en 4 puntos o vertederos improvisados. “Avanzando en la recolección de desechos sólidos, con la recolección de aproximadamente 250 toneladas de desechos, con maquinaria especial, en estos operativos de limpieza”, informó.

Además, indicó que estos operativos se suman a la labor de recolección de las unidades compactadoras en todas las parroquias del municipio. “Si estamos teniendo un servicio domiciliario, no podemos permitir que estos sitios se sigan creando. Esperemos los días de recolección domiciliaria”, advirtió.

Calles refirió que el trabajo se realizó este martes en un espacio al lado de la cerca perimetral del Colegio San Ignacio y en la esquina de la Chatarrera en el sector El Silencio de la parroquia Domitila Flores; así como frente al complejo residencial Villa Paraíso en la parroquia El Bajo, y en el sector Castillete de la parroquia Marcial Hernández.

El director de la Unidad Educativa Colegio San Ignacio, Fernando Contreras, agradeció el trabajo de limpieza ejecutado. “Hacemos un llamado a la comunidad para que tome conciencia y evite lanzar sus desechos a esta parte de la escuela. En varias ocasiones nos hemos visto afectados por esta situación, porque la queman y siguen dañando la pared perimetral de nuestra institución”.

Implementando medidas para rescatar espacios

La dirección de Plazas y Parques adscrita a Imasur también se mantiene erradicando los espacios denominados “playones” o vertederos improvisados. Anderson León, director de Plazas y Parques, señaló que como medida para evitar que vuelvan a lanzar desechos en estos sitios que periódicamente se vienen limpiando, se están recuperando esos espacios con la siembra de árboles, pintando los brocales y colocando cauchos pintados.

Agregó León que este trabajo se realizó y se puede apreciar en la parroquia San Francisco, en el Complejo El Sol, en la entrada de Ciudad El Sol y en la esquina del Instituto Universitario San Francisco, IUSF; de igual forma frente a la plaza El Estudiante y en Francisco Ochoa en el corredor vial de la 18, entre otros puntos del municipio.

